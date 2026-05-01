Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ: «Μέχρι την επόμενη φορά, God Bless America»

Ολοκληρώθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ, από το 2007, αφού χθες, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αναχώρησαν για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ολοκλήρωσαν χθες την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ, η οποία έληξε με αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ.

Στο επίσημο μήνυμά τους, το βασιλικό ζεύγος ευχαρίστησε τον αμερικανικό λαό για «τη θερμή υποδοχή και την ευγενική υποστήριξη που μας δώσατε» κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η οποία συνέπεσε με την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες ανέφεραν επίσης ότι φεύγουν με έντονα συναισθήματα, σημειώνοντας πως άφησαν πίσω τους ένα κομμάτι της καρδιάς τους και πήραν «λίγο από τη δική σας πίσω στο σπίτι μαζί μας». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και εκφώνησε ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.



Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Μέχρι την επόμενη φορά… God bless America (Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική)».