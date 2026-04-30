Η συγκινητική αγκαλιά της Ανθούλας Κατσιματίδη με τη βασίλισσα Καμίλα στο Σημείο Μηδέν

Κατά την τρίτη ημέρα της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στον χώρο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι («Σημείο Μηδέν»), αποτίοντας φόρο τιμής στα σχεδόν θύματα των επιθέσεων του 2001, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

Το ζευγάρι ξεναγήθηκε στον χώρο από τον πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Μουσείου και Μνημείου της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και από την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του οργανισμού, Μπεθ Χίλμαν.

Στάθηκαν δίπλα στις δεξαμενές νερού, όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων, και κατέθεσαν ένα μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα.

Στο χειρόγραφο σημείωμα που συνόδευε τα άνθη, ο βασιλιάς Κάρολος έγραψε:

«Τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στεκόμαστε με διαρκή αλληλεγγύη στον αμερικανικό λαό μπροστά σε μια τόσο μεγάλη απώλεια».

Η συγκινητική συνάντηση με την Ανθούλα Κατσιματίδη

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η συνάντηση της βασίλισσας Καμίλα με την ελληνικής καταγωγής ακτιβίστρια και ηθοποιό Ανθούλα Κατσιματίδη, η οποία έχασε τον αδελφό της, Γιάννη, 31 ετών, που εργαζόταν στον 104ο όροφο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Η Καμίλα την αγκάλιασε, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της, ενώ τη ρώτησε αν επισκέπτεται συχνά το μνημείο. Η ίδια απάντησε πως επιστρέφει τακτικά, καθώς το θεωρεί τόπο ειρήνης, ηρεμίας αλλά και μνήμης.

«Ήταν ζεστή και άκουγε πραγματικά»

Η Ανθούλα Κατσιματίδη περιέγραψε τη στιγμή της συνάντησης, λέγοντας πως ζήτησε η ίδια να αγκαλιάσει τη βασίλισσα:

«Τη ρώτησα αν μπορώ να την αγκαλιάσω και χαμογέλασε λέγοντας “φυσικά”. Είμαι από το Κουίνς και είμαι Ελληνίδα – εμείς αγκαλιαζόμαστε. Ήταν πολύ ζεστή και πραγματικά άκουγε».

Το σημείο του παλαιού Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου έχει μετατραπεί σε έναν ήσυχο χώρο μνήμης, με δύο μεγάλες δεξαμενές νερού που φέρουν χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων, λειτουργώντας ως τόπος περισυλλογής για συγγενείς και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.