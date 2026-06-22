«Τιμή μου»: Η αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για τη Μάργκο Κατσιματίδη

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε στα social media η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε παλαιά φωτογραφία της Μάργκο Κατσιματίδη συνοδεύοντάς τη με τη λιτή φράση: «Σπουδαία κόρη. Τιμή μου!!!».

Η ανάρτηση, που δημοσιεύθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/6), δεν συνοδευόταν από καμία περαιτέρω διευκρίνιση ή εξήγηση, γεγονός που τροφοδότησε εικασίες σχετικά με το νόημα και τον σκοπό της. Στη φωτογραφία εμφανίζεται μια ξανθιά γυναίκα καθισμένη σε κόκκινο καναπέ να μιλά στο τηλέφωνο, με χρήστες των social media να αναγνωρίζουν γρήγορα το πρόσωπο της Μάργκο Κατσιματίδη, συζύγου του ελληνοαμερικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε η ανάρτηση, ο Λευκός Οίκος απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε επίσημη εξήγηση για το γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συγκεκριμένη εικόνα αυτή τη χρονική συγκυρία.

Η στενή σχέση της οικογένειας Κατσιματίδη με τον Τραμπ

Ο Τζον Κατσιματίδης αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής της Νέας Υόρκης. Ως επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes και του ομίλου Red Apple Group, διατηρεί εδώ και δεκαετίες στενούς δεσμούς τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η οικογένεια συγκαταλέγεται στους σημαντικούς χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ ιδιαίτερα δραστήρια είναι η κόρη τους, Άντρεα Κατσιματίδη. Η ίδια ηγείται επί σειρά ετών της Ρεπουμπλικανικής Οργάνωσης του Μανχάταν και θεωρείται μία από τις πιο σταθερές και ένθερμες υποστηρίκτριες του Αμερικανού προέδρου.

Η φωτογραφία και οι αναφορές στο Καμπ Ντέιβιντ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η φωτογραφία ενδέχεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Μάργκο Κατσιματίδη στο Καμπ Ντέιβιντ, πιθανότατα τη δεκαετία του 1990 ή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Μπιλ Κλίντον.

Η Μάργκο Κατσιματίδη είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανέγερση του παρεκκλησίου Evergreen Chapel εντός του προεδρικού συγκροτήματος, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε στενές κοινωνικές σχέσεις με την οικογένεια Κλίντον, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Η ανάρτηση εν μέσω κρίσιμων διπλωματικών εξελίξεων

Το timing της δημοσίευσης δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εκείνες τις ώρες στο Καμπ Ντέιβιντ του Μέριλαντ, ενώ παράλληλα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε στην Ελβετία σε κρίσιμες διαβουλεύσεις με το Ιράν.

Οι συνομιλίες αποτελούν την πρώτη φάση επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετά την πρόσφατη υπογραφή μνημονίου κατανόησης, το οποίο έθεσε το βασικό πλαίσιο για μια πιθανή ευρύτερη συμφωνία. Οι δύο πλευρές επιχειρούν πλέον να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε μια πιο ολοκληρωμένη διπλωματική διευθέτηση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη διάρκεια ισχύος του μνημονίου, επισημαίνοντας ότι η προθεσμία των 60 ημερών αποτελεί κρίσιμο ορόσημο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για το ιρανικό καθεστώς.

Προς το παρόν, πάντως, το πραγματικό μήνυμα πίσω από την ανάρτηση με τη Μάργκο Κατσιματίδη παραμένει άγνωστο, με το αινιγματικό σχόλιο του Αμερικανού προέδρου να συνεχίζει να τροφοδοτεί συζητήσεις και ερμηνείες στα αμερικανικά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα.