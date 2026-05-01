Πρώτη αντίδραση της ΕΕ στους δασμούς Τραμπ: «Οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση αυτή λαμβάνεται λόγω της, κατά τον ίδιο, μη τήρησης εμπορικών συμφωνιών από την πλευρά της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, χαρακτήρισε τις κινήσεις της Ουάσινγκτον «απαράδεκτες» και έκανε λόγο για αναξιόπιστη στάση των ΗΠΑ ως εμπορικού εταίρου.

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους».

President Trump says the U.S. will impose a 25% tariff on cars and trucks from the European Union starting next week, citing trade deal issues. Vehicles made in the U.S. will be exempt.



Η θέση της ΕΕ για τη συμφωνία

Ο Λάνγκε υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία-πλαίσιο που είχε επιτευχθεί με τις ΗΠΑ στη Σκωτία πέρυσι, η οποία προέβλεπε δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με στόχο την αποφυγή ευρύτερου εμπορικού πολέμου, μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να απαντήσει «με σαφήνεια και σταθερότητα», αξιοποιώντας τη διαπραγματευτική της θέση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει σε επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας, καθώς πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο υπόκεινται πλέον σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%.

Κλιμάκωση εμπορικής έντασης

Η νέα αυτή εξέλιξη αναμένεται να εντείνει την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους στο μέτωπο της εμπορικής πολιτικής.