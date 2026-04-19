Η Εθνική γυναικών γράφει ιστορία: Πρόκριση στα Play Offs του Μουντιάλ

Η Εθνική Γυναικών κατέκτησε τη πρώτη θέση στον όμιλό της στη στη League C των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η νίκη των Νήσων Φερόε με 1-0 επί της Γεωργίας, που ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρωτιά για την ομάδα του Βασίλη Σπέρτου.

Η Ελλάδα πλέον έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση, ενώ η πρώτη θέση οδηγεί στη στη League B της UEFA, στην οποία επιστρέφει μετά το 2023.