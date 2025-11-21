Κωνσταντίνος Καρέτσας: Έπεσαν οι υπογραφές για νέο τριετές συμβόλαιο με την Γκένκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ήταν η αποκάλυψη την περσινή σεζόν, και μπήκε για τα καλά στις ζωές μας, με την ένταξή του στην εθνική Ελλάδος, οπού και έκανε την εμφάνιση του στο ευρωπαϊκό κοινό, στις αναμετρήσεις της εθνικής και έκτοτε εκτόξευσε την αξία του και προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων.

Ο νεαρός άσσος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του σε Γκένκ και εθνική Ελλάδος, και για αυτό τον λόγο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγαθηρίων της Ευρώπης. Οι Λίβερπουλ, Νιουκάστλ, Έβερτον και Ντόρτμουντ ήταν μερικές από τις ομάδες οι οποίες παρακολουθούσαν στενά την περίπτωσή του και περίμεναν υπομονετικά για να κάνουν μία κίνηση προκειμένου να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Από ότο φαίνεται όμως, οι μεγάλοι αυτοί σύλλογοι, θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή, καθώς όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά δημοσιεύματα στο Βέλγιο, η Γκενκ έδεσε το «αστέρι» με νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το 2029!

Με την προηγούμενη ανανέωση να ήταν πέρυσι, που τότε ως 17χρονος μπορούσε να υπογράψει το μέγιστο τριετές συμβόλαιο, με αποτέλεσμα να δεσμεύεται έως το καλοκαίρι του 2027, η βέλγικη ομάδα θέλησε να κάνει δυσκολότερο και φυσικά...ακριβότερο, για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να τον αποκτήσουν. Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Γκενκ σε ηλικία μόλις 16 ετών, ενώ έχει 62 ματς με τον σύλλογο μέχρι σήμερα, σημειώνοντας τρία γκολ και 12 ασίστ.

🇬🇷Bayern Munich target Kos Karetsas, who just turned 18, has extended his contract with #Genk until mid-2029.



Dortmund and some European 🇪🇺 clubs have been following the development of the Greek Young star 🌟.@hlnsport pic.twitter.com/RmXndRJXbX — Mega_sports (psalms 32-8)🇬🇭 (@megasports130) November 21, 2025

Να υπενθυμίσουμε πως πριν από μερικούς μήνες ο Καρέτσας σε ηλικία μόλις 17 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος σκόρερ τόσο στην ιστορία της «γαλανόλευκης» όσο και του UEFA Nations League, με το γκολ του στη νίκη της Ελλάδας επί της Σκωτίας με 3-0. Σε εκείνη την εμφάνισει δήλωσε ηχηρό παρών, τραβόντας τα Ευρωπαϊκά βλέμματα πάνω του με αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο.