Ούτε ο Μέσι, ούτε ο Ρονάλντο - Αυτός είναι ο πιο πλούσιος ποδοσφαιριστής στον κόσμο

Η συζήτηση για τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη δίνει και παίρνει. Συνεχώς, οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου αναρωτιούνται ποιός ποδοσφαιριστής είναι ο πιο πλούσιος και εύλογα καταλήγουν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για έναν από τους δύο κορυφαίους παίκτες στο διεθνές στερέωμα: τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ωστόσο, ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη δεν είναι αυτός που όλοι νομίζουμε.

Η ετήσια αμοιβή του Ρονάλντο και του Μέσι

Η ετήσια αμοιβή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το έγκριτο Forbes αποτιμάται σε περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, χωρίς να υπολογίζουμε τα 50 εκατομμύρια που εξασφαλίζει κάθε χρόνο από τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει.

Υπογράφοντας στην Αλ-Νασρ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έγινε ο αθλητής με την υψηλότερη αμοιβή στο ποδόσφαιρο. Η συνολική περιουσία του Ρονάλντο υπολογίζεται πως ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολλάρια.

Cristiano Ronaldo became the world's highest-paid athlete after his move to Al-Nassr nearly doubled his annual salary, according to Forbes 💰 pic.twitter.com/wSQDCTXwdp — ESPN FC (@ESPNFC) May 3, 2023

Στη δεύτερη θέση της λίστας του Forbes όσον αφορά τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές εντοπίζουμε τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος μεταγράφηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Ίντερ Μαϊάμι εξασφαλίζοντας ετήσιες αμοιβές που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια.

Το ποσό αυτό, περιλαμβάνει τόσο τον μισθό του από την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, όσο και τα εμπορικά έσοδα του Αργεντίνου μάγου της μπάλας. Ο Μέσι είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα έσοδα στο MLS και υπολογίζεται πως η Ίντερ Μαϊάμι του καταβάλλει περισσότερα χρήματα, από όσα καταβάλλουν οι περισσότερες ομάδες του πρωταθλήματος για όλο το ρόστερ τους.

Τα τεράστια έσοδα, που απολαμβάνουν οι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συνήθως προκύπτουν από τις επιδόσεις τους στα γήπεδα, από τις μυθικές στιγμές που χαρίζουν στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, καθώς και από τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουν στη βάση της δημοφιλίας τους. Στην περίπτωση του Μπολκιάχ, βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η άγνωστη ιστορία του Φαΐκ Μπολκιάχ

Ο Φαΐκ Μπολκιάχ έχει καταφέρει στη ζωή του αυτό που όλοι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου ονειρεύονται. Μία αξιοπρεπή προσπάθεια για καριέρα στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα, που συνοδεύεται από μία παχυλή χρηματική αμοιβή.

Ο Μπολκιάχ, μάλιστα, βρίσκεται σε ένα σημείο, που ξεπερνάει τους Ρονάλντο και Μέσι σε καθαρή αξία. Έχει, περίπου 15 φορές περισσότερα χρήματα από τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, με την συνολική του περιουσία να αποτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Η αμύθητη περιουσία του 27χρονου εξτρέμ, βέβαια δεν προέρχεται από την καριέρα του στα γήπεδα της Αγγλίας, της Πορτογαλίας και της Ασίας. Ο Μπολκιάχ είναι γόνος της βασιλικής οικογένειας του Σουλτανάτου του Μπρουνέι, μίας χώρας στη Νοτιανατολική Ασία, με πληθυσμό περίπου 450 χιλιάδες κατοίκους.

Η καριέρα του Μπολκιάχ στην Αγγλία

Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι και αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της χώρας του ως αρχηγός. «Ανδρώθηκε» ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της Σαουθάμπτον, με την οποία προπονήθηκε από όταν ήταν 12 χρονών. Έκτοτε, συμμετείχε στις ακαδημίες της Τσέλσι, ενώ έπαιξε και στις ομάδες νέων της Λέστερ. Η παρουσία του στην Αγγλία, όμως δεν μακροημέρευσε.

Σε ηλικία 23 ετών, μεταγράφηκε στην Πορτογαλική Μαρίτιμο, όπου όπως δηλώνει του υποσχέθηκαν χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, ούτε εκεί μπόρεσε να παίξει και αποφάσισε να μεταφερθεί στην Ασία.

Πέντε χρόνια στην Ταϊλάνδη

Μετά την Μαρίτιμο, ο Μπολκιάχ αγωνίστηκε αρχικά στη Ρατσαμπούρι και στη συνέχεια στη Τσονμπούρι της Ταϊλάνδης. Η μετάβαση του από την Πορτογαλία στην Ταϊλάνδη κόστισε 200 χιλιάδες ευρώ, όσες ακριβώς κλήθηκε να πληρώσει στην Ρατσανμπούρι και η Τσονμπούρι, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται τώρα.

Τα στατιστικά του στην χώρα της Ασίας δε προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση, αφού ο 27χρονος εξτρέμ μετράει συνολικά στην στην Ταϊλάνδη 4 γκολ και 5 ασίστ σε 53 εμφανίσεις. Με τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μπρουνάι σκόραρε μόλις μία φορά σε έξι εμφανίσεις.

Η ποδοσφαιρική του καριέρα, δηλαδή δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πετυχημένη, ωστόσο το σπάνιο στατιστικό σχετικά με την περιουσία του τον καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ασία.