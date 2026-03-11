Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ

Κάπου ανάμεσα στις πολυσύχναστες αγορές της παλιάς Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια ιστορία που λίγοι θα φαντάζονταν πού θα οδηγήσει. Η κόρη ενός εμπόρου μεγάλωσε σε μια πόλη γεμάτη εμπορικές παραδόσεις και οικογενειακές αξίες, χωρίς να γνωρίζει ότι το μέλλον της θα συνδεόταν με μια από τις ισχυρότερες τραπεζικές δυναστείες του κόσμου. Σήμερα, η Βίκυ Σάφρα βρίσκεται ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα από τα πιο διακριτικά προφίλ στη διεθνή οικονομική σκηνή.

Εκείνο το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη είναι και φέτος η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο (και 94η στην παγκόσμια κατάταξη), με περιουσία που σύμφωνα με το Forbes ξεπερνά τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια.



Η ιστορία της δεν είναι απλώς μια διαδρομή προς τον πλούτο. Είναι η πορεία μιας γυναίκας που βρέθηκε στο κέντρο μιας από τις ισχυρότερες τραπεζικές δυναστείες του πλανήτη, παραμένοντας ταυτόχρονα μια από τις πιο διακριτικές μορφές του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου.

Τα πρώτα χρόνια στη Θεσσαλονίκη

Η Βίκυ Σάφρα, το γένος Σαρφάτη, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη σε μια οικογένεια εμπόρων που είχε ισχυρούς δεσμούς με την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Το σπίτι της ήταν ένας χώρος όπου η εργασία, η επιχειρηματικότητα αλλά και η οικογενειακή αλληλεγγύη θεωρούνταν αυτονόητες αξίες.

Ο πατέρας της δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο και είχε αποκτήσει τη φήμη ανθρώπου που τηρούσε πάντα τον λόγο του. Η μητέρα της, από την άλλη, φρόντιζε να διατηρεί ζωντανές τις παραδόσεις της οικογένειας, μεταδίδοντας στα παιδιά της την αξία της προσφοράς και της διακριτικής φιλανθρωπίας.

Οι παιδικές της αναμνήσεις συνδέονται με τη ζωντανή ατμόσφαιρα της πόλης - τις αγορές, τους δρόμους και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήριζε τότε τη Θεσσαλονίκη.

Η μετανάστευση που άλλαξε τη ζωή της

Όπως συνέβη με πολλές ελληνικές οικογένειες στα μέσα του 20ού αιώνα, έτσι και η οικογένεια της Βίκυς πήρε κάποια στιγμή τον δρόμο της μετανάστευσης. Ο προορισμός ήταν η Βραζιλία, μια χώρα που εκείνη την περίοδο γνώριζε ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη και προσέφερε νέες ευκαιρίες.

Η αλλαγή αυτή δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση από μια χώρα σε μια άλλη. Ήταν το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου που θα καθόριζε την πορεία της ζωής της.

Η γνωριμία με τον Τζόζεφ Σάφρα

Στη Βραζιλία η Βίκυ γνώρισε τον Τζόζεφ Σάφρα, έναν επιχειρηματία που προερχόταν από οικογένεια με βαθιά παράδοση στον τραπεζικό τομέα.

Η οικογένεια Σάφρα είχε ξεκινήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ήδη από τον 19ο αιώνα, χρηματοδοτώντας εμπορικές αποστολές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με το πέρασμα των δεκαετιών εξελίχθηκε σε μια διεθνή οικονομική δυναστεία.

Η σχέση της Βίκυς με τον Τζόζεφ εξελίχθηκε γρήγορα και το 1969, όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών, παντρεύτηκαν. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή της άλλαξε ριζικά, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που επεκτεινόταν διαρκώς.

Βίκυ και Τζόσεφ Σάφρα/ Wikipedia

Η άνοδος μιας τραπεζικής δυναστείας

Ο Τζόζεφ Σάφρα θεωρούνταν για πολλά χρόνια ένας από τους σημαντικότερους τραπεζίτες στον κόσμο. Η Banco Safra, η τράπεζα της οικογένειας στη Βραζιλία, εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς τραπεζικούς οργανισμούς της χώρας.

Με σταθερή στρατηγική και προσεκτικές επενδύσεις, ο όμιλος επεκτάθηκε διεθνώς, αποκτώντας παρουσία σε σημαντικά χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία.

Παρότι η Βίκυ Σάφρα προτιμούσε να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν ήταν απλώς μια σιωπηλή παρατηρήτρια. Συμμετείχε ενεργά στις επενδυτικές επιλογές της οικογένειας και ιδιαίτερα στις δραστηριότητες που αφορούσαν τα ακίνητα και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Επενδύσεις σε ακίνητα και διεθνή παρουσία

Ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικογένειας Σάφρα αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής αξίας.

Στο χαρτοφυλάκιό τους περιλαμβάνονται εμβληματικά κτίρια σε μεγάλα οικονομικά κέντρα του κόσμου. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το γνωστό κτίριο 30 St Mary Axe, γνωστό ως Gherkin, στο Λονδίνο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα κτίρια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Οι επενδύσεις αυτές βασίζονται σε μια φιλοσοφία που χαρακτηρίζει διαχρονικά την οικογένεια: χαμηλό ρίσκο, μακροπρόθεσμη στρατηγική και έμφαση στη σταθερότητα.

Το εμβληματικό κτίριο Gherkin στο Λονδίνο (IMAGO / Avalon.red)

Μετά τον θάνατο του Τζόζεφ Σάφρα

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Τζόζεφ Σάφρα πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Μετά τον θάνατό του, η Βίκυ Σάφρα κληρονόμησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του και ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της οικογενειακής αυτοκρατορίας.

Η περιουσία της υπολογίζεται πλέον σε περισσότερα από 27 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει όχι μόνο ως την πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο αλλά και ανάμεσα στις ισχυρότερες γυναίκες της παγκόσμιας οικονομίας.

Φιλανθρωπία και κοινωνική προσφορά

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οικογένεια Σάφρα έχει αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Το Ίδρυμα Vicky and Joseph Safra στηρίζει νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολιτιστικά έργα σε διάφορες χώρες, ενώ έχει χρηματοδοτήσει και την αποκατάσταση ιστορικών μνημείων.

Η ίδια η Βίκυ Σάφρα επιλέγει να παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα, συνεχίζοντας το έργο της οικογένειας με τρόπο διακριτικό αλλά ουσιαστικό.

Η πιο διακριτική δισεκατομμυριούχος

Παρά τον τεράστιο πλούτο και την επιρροή της, η Βίκυ Σάφρα δεν αποτελεί συχνά θέμα στα πρωτοσέλιδα. Αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις, προτιμώντας μια ζωή μακριά από τη λάμψη της δημοσιότητας.

Ίσως όμως ακριβώς αυτή η διακριτικότητα να είναι και το στοιχείο που κάνει την ιστορία της ξεχωριστή. Από τις ρίζες της στη Θεσσαλονίκη μέχρι την κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ, η Βίκυ Σάφρα αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες - και λιγότερο προβεβλημένες - μορφές του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου.