Forbes: Oι 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον πλανήτη για το 2025
Στη λίστα περιλαμβάνονται αρχηγοί κρατών, επιχειρηματίες, δημιουργοί, φιλάνθρωποι και άλλες γυναίκες που κινούν τα συστήματα τα οποία ανασχηματίζουν τον πλανήτη.
Το περιοδικό Forbes παρουσίασε τη φετινή λίστα με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες παγκοσμίως, αποτυπώνοντας τη νέα «γεωγραφία» της εξουσίας όπως διαμορφώνεται το 2025.
Η «2025 Power Women List» φωτίζει τις προσωπικότητες που επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της τεχνολογίας, της πολιτικής, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της πολιτισμικής οικονομίας.
Φέτος περισσότερο από ποτέ, βλέπουμε γυναίκες να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε έναν κόσμο που ανακατασκευάζεται: σε κεφάλαια που καθορίζουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε εφοδιαστικές αλυσίδες που επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα, σε θεσμούς που δοκιμάζονται από πρωτοφανείς πιέσεις. Μέσα σε αυτό το δικτυωμένο σύστημα, οι επιλογές τους καθορίζουν ποιοι θα αποκτήσουν στρατηγικό προβάδισμα και ποιοι θα βρεθούν στο περιθώριο, αναφέρει το περιοδικό.
Οι κορυφαίες
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται, όπως και πέρσι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Κριστίν Λαγκάρντ, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σαναέ Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ενώ στην τέταρτη θέση, η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας.
Στον χώρο της οικονομίας, η Μακένζι Σκοτ (πρώην του Τζεφ Μπέζος) βρίσκεται στην 11η θέση ενώ στην 13η θέση βρίσκεται η πρώην σύζυγός του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα.
Στη φιλανθρωπία και την επενδυτική επιρροή, διαπρέπει η Λορίν Πάουελ Τζομπς (22η θέση), ιδρύτρια και πρόεδρος της Emerson Collective.
Στον κλάδο του πολιτισμού και τα ΜΜΕ, η Όπρα Γουίνφρεϊ (30ή θέση) έχει μετατρέψει την τηλεοπτική της επιτυχία σε αυτοτελή αυτοκρατορία, με δικό της κανάλι, κινηματογραφικές παραγωγές και ακίνητα αξίας δισεκατομμυρίων.
Η Τέιλορ Σουίφτ (21η θέση) είναι η πρώτη δισεκατομμυριούχος μουσικός χάρη στα δικαιώματα των άλμπουμ και την επιτυχία του Eras Tour.
Η Μπιγιόνσε Νόουλς Κάρτερ (33η θέση) συνδυάζει πολιτιστική επιρροή και επιχειρηματική ισχύ με 35 βραβεία Grammy και μια παγκόσμια περιοδεία, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν (71η θέση) μετατρέπει το προσωπικό της brand σε παγκόσμια δύναμη μέσω του brand της Skims.
Η λίστα
Οι 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον πλανήτη, σύμφωνα με το Forbes:
Ursula von der Leyen / Πρόεδρος Κομισιόν
Christine Lagarde / Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Sanae Takaichi / Πρωθυπουργός Ιαπωνίας
Giorgia Meloni / Πρωθυπουργός Ιταλίας
Claudia Sheinbaum / Πρόεδρος Μεξικού
Julie Sweet / Πρόεδρος & CEO Accenture
Mary Barra / CEO General Motors
Jane Fraser / CEO Citi
Abigail Johnson / Πρόεδρος & CEO Fidelity Investments
Lisa Su / CEO AMD
MacKenzie Scott / Φιλάνθρωπος - Yield Giving
Ruth Porat / Πρόεδρος & CIO Alphabet
Melinda French Gates / Ιδρύτρια Pivotal Philanthropies Foundation
Gail Boudreaux / CEO Elevance
Ana Patricia Botín / Εκτελεστική πρόεδρος Banco Santander
Amy Hood / Εκτελεστική αντιπρόεδρος & CFO Microsoft
Kristalina Georgieva / Γενική διευθύντρια ΔΝΤ
Tarciana Paula Gomes Medeiros / Πρόεδρος & CEO Banco de Brasil
Catherine MacGregor /CEO ENGIE
Gwynne Shotwell / Πρόεδρος & COO SpaceX
Taylor Swift / Μουσικός
Laurene Powell Jobs / Ιδρύτρια Emerson Collective
Gunjan Kedia / Πρόεδρος & CEO U.S. Bank
Nirmala Sitharaman / Υπουργός Οικονομικών Ινδίας
Kathryn McLay / CEO Walmart International
Carol Tomé / CEO UPS
Phebe Novakovic / CEO General Dynamics
Marianne Lake / CEO Consumer & Community Banking JPMorganChase
Tan Su Shan / CEO DBS
Oprah Winfrey / Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος
Sarah London / CEO Centene
Sandy Ran Xu / CEO JD.com
Beyoncé Knowles-Carter / Μουσικός
Ho Ching / Πρόεδρος Temasek Trust
Dana Walden / Συμπρόεδρος Disney Entertainment
Thasunda Brown Duckett / CEO TIAA
Colette Kress / Εκτελεστική αντιπρόεδρος & CFO NVIDIA
Kathy Warden / Πρόεδρος & CEO Northrop Grumman
Rachel Reeves / Υπουργός Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου
Mary Callahan Erdoes / CEO Asset Management JPMorganChase
Susan Li / CFO Meta
Estelle Brachlianoff / CEO Veolia
Jennifer Piepszak / COO JPMorganChase
Janet Truncale / Global CEO EY
Adena Friedman / Πρόεδρος & CEO NASDAQ
Lynn Martin / Πρόεδρος NYSE Group, πρόεδρος ICE Fixed Income and Data Services του Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης
Julie Gao / CFO ByteDance
Amanda Blanc / CEO Aviva
Margherita Della Valle / CEO Vodafone
Sarah Friar / CFO Open AI
Wang Laichun / Συνιδρύτρια & πρόεδρος Luxshare-ICT
Gina Rinehart / Εκτελεστική πρόεδρος Hancock Prospecting
Michele Bullock / Διοικήτρια Reserve Bank of Australia
Judy Faulkner / Ιδρύτρια & CEO Epic Systems
Yie-Hsin Hung / Πρόεδρος & CEO State Street Investment Management
Tricia Griffith / President & CEO The Progressive
Donna Langley / Πρόεδρος NBC Universal Studio Group & Chief Content Officer
NBC Universal
Shemara Wikramanayake / CEO & Γενική διευθύντρια Macquarie Group Limited
Vicki Hollub / Πρόεδρος & CEO Occidental Petroleum
Bela Bajaria / Chief Content Officer Netflix
Bonnie Chan / CEO Hong Kong Exchanges and Clearing
Suzanne Scott / CEO Fox News
Jenny Johnson / CEO Franklin Templeton
Jayshree Ullal / CEO Arista
Hana Al Rostamani / Group CEO First Abu Dhabi Bank
Susie Wiles / Προσωπάρχης Λευκού Οίκου
Sinead Gorman / CFO Royal Dutch Shell
Joey Wat / CEO Yum China Holdings
Melanie Kreis / CFO Deutsche Post DHL Group
Claudine Adamo / COO Merchandising Costco
Kim Kardashian / Συνιδρύτρια Skims
Paula Santilli / CEO Pepsico Latin America Foods
Daniela Amodei / Συνιδρύτρια & πρόεδρος Anthropic
Mary Vilakazi / CEO FirstRand Group
Malina Ngai / CEO AS Watson
Roshni Nadar Malhotra / CEO HCL Corporation & πρόεδρος HCL Technologies
Belén Garijo / CEO Merck KGaA (Ντάρμσταντ Γερμανίας)
Judith Suminwa Tuluka / Πρωθυπουργός Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Netumbo Nandi-Ndaitwah / Πρόεδρος Ναμίμπιας
Bari Weiss / Αρχισυντάκτρια CBS News
Inga Ruginiene / Πρωθυπουργός Λιθουανίας
Robyn Grew / CEO Man Group
Kiran Mazumdar-Shaw / Ιδρύτρια, πρόεδρος και γενική διευθύντρια Biocon
Mette Frederiksen / Πρωθυπουργός Δανίας
Anna Borg / CEO Vattenfall
Blanca Treviño / Συνιδρύτρια, πρόεδρος & CEO Softtek
Solina Chau / Διευθύντρια Li Ka Shing Foundation
Mary Meeker / Ιδρύτρια Bond Capital
Mpumi Madisa / CEO Bidvest
Lee Boo-jin / Πρόεδρος & CEO Hotel Shilla
Choi Soo-yeon / CEO Naver
Ngozi Okonjo-Iweala / Γενική διευθύντρια Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Melanie Perkins / Συνιδρύτρια & CEO Canva
Dominique Senequier / Ιδρύτρια & CEO Ardian
Raja Easa Al Gurg / Πρόεδρος Easa Saleh Al Gurg Group
Jenny Lee / Βασικός εταίρος και διαχειριστής Granite Asia
Kirsten Green / Ιδρύτρια Forerunner Ventures
Mo Abudu / ΜΜΕ, φιλάνθρωπος, ιδρύτρια EbonyLife Media
Mia Mottley / Πρωθυπουργός Νήσων Μπαρμπέιντος
