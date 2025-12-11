Forbes: Oι 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον πλανήτη για το 2025

Το περιοδικό Forbes παρουσίασε τη φετινή λίστα με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες παγκοσμίως, αποτυπώνοντας τη νέα «γεωγραφία» της εξουσίας όπως διαμορφώνεται το 2025.



Η «2025 Power Women List» φωτίζει τις προσωπικότητες που επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της τεχνολογίας, της πολιτικής, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της πολιτισμικής οικονομίας.

Φέτος περισσότερο από ποτέ, βλέπουμε γυναίκες να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε έναν κόσμο που ανακατασκευάζεται: σε κεφάλαια που καθορίζουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, σε εφοδιαστικές αλυσίδες που επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα, σε θεσμούς που δοκιμάζονται από πρωτοφανείς πιέσεις. Μέσα σε αυτό το δικτυωμένο σύστημα, οι επιλογές τους καθορίζουν ποιοι θα αποκτήσουν στρατηγικό προβάδισμα και ποιοι θα βρεθούν στο περιθώριο, αναφέρει το περιοδικό.

Οι κορυφαίες

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται, όπως και πέρσι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Κριστίν Λαγκάρντ, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σαναέ Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ενώ στην τέταρτη θέση, η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Στον χώρο της οικονομίας, η Μακένζι Σκοτ (πρώην του Τζεφ Μπέζος) βρίσκεται στην 11η θέση ενώ στην 13η θέση βρίσκεται η πρώην σύζυγός του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα.

Στη φιλανθρωπία και την επενδυτική επιρροή, διαπρέπει η Λορίν Πάουελ Τζομπς (22η θέση), ιδρύτρια και πρόεδρος της Emerson Collective.

Στον κλάδο του πολιτισμού και τα ΜΜΕ, η Όπρα Γουίνφρεϊ (30ή θέση) έχει μετατρέψει την τηλεοπτική της επιτυχία σε αυτοτελή αυτοκρατορία, με δικό της κανάλι, κινηματογραφικές παραγωγές και ακίνητα αξίας δισεκατομμυρίων.

Η Τέιλορ Σουίφτ (21η θέση) είναι η πρώτη δισεκατομμυριούχος μουσικός χάρη στα δικαιώματα των άλμπουμ και την επιτυχία του Eras Tour.

Η Μπιγιόνσε Νόουλς Κάρτερ (33η θέση) συνδυάζει πολιτιστική επιρροή και επιχειρηματική ισχύ με 35 βραβεία Grammy και μια παγκόσμια περιοδεία, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν (71η θέση) μετατρέπει το προσωπικό της brand σε παγκόσμια δύναμη μέσω του brand της Skims.

Η λίστα

Οι 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον πλανήτη, σύμφωνα με το Forbes:

Ursula von der Leyen / Πρόεδρος Κομισιόν

Christine Lagarde / Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Sanae Takaichi / Πρωθυπουργός Ιαπωνίας

Giorgia Meloni / Πρωθυπουργός Ιταλίας

Claudia Sheinbaum / Πρόεδρος Μεξικού

Julie Sweet / Πρόεδρος & CEO Accenture

Mary Barra / CEO General Motors

Jane Fraser / CEO Citi

Abigail Johnson / Πρόεδρος & CEO Fidelity Investments

Lisa Su / CEO AMD

MacKenzie Scott / Φιλάνθρωπος - Yield Giving

Ruth Porat / Πρόεδρος & CIO Alphabet

Melinda French Gates / Ιδρύτρια Pivotal Philanthropies Foundation

Gail Boudreaux / CEO Elevance

Ana Patricia Botín / Εκτελεστική πρόεδρος Banco Santander

Amy Hood / Εκτελεστική αντιπρόεδρος & CFO Microsoft

Kristalina Georgieva / Γενική διευθύντρια ΔΝΤ

Tarciana Paula Gomes Medeiros / Πρόεδρος & CEO Banco de Brasil

Catherine MacGregor /CEO ENGIE

Gwynne Shotwell / Πρόεδρος & COO SpaceX

Taylor Swift / Μουσικός

Laurene Powell Jobs / Ιδρύτρια Emerson Collective

Gunjan Kedia / Πρόεδρος & CEO U.S. Bank

Nirmala Sitharaman / Υπουργός Οικονομικών Ινδίας

Kathryn McLay / CEO Walmart International

Carol Tomé / CEO UPS

Phebe Novakovic / CEO General Dynamics

Marianne Lake / CEO Consumer & Community Banking JPMorganChase

Tan Su Shan / CEO DBS

Oprah Winfrey / Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος

Sarah London / CEO Centene

Sandy Ran Xu / CEO JD.com

Beyoncé Knowles-Carter / Μουσικός

Ho Ching / Πρόεδρος Temasek Trust

Dana Walden / Συμπρόεδρος Disney Entertainment

Thasunda Brown Duckett / CEO TIAA

Colette Kress / Εκτελεστική αντιπρόεδρος & CFO NVIDIA

Kathy Warden / Πρόεδρος & CEO Northrop Grumman

Rachel Reeves / Υπουργός Οικονομικών Ηνωμένου Βασιλείου

Mary Callahan Erdoes / CEO Asset Management JPMorganChase

Susan Li / CFO Meta

Estelle Brachlianoff / CEO Veolia

Jennifer Piepszak / COO JPMorganChase

Janet Truncale / Global CEO EY

Adena Friedman / Πρόεδρος & CEO NASDAQ

Lynn Martin / Πρόεδρος NYSE Group, πρόεδρος ICE Fixed Income and Data Services του Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης

Julie Gao / CFO ByteDance

Amanda Blanc / CEO Aviva

Margherita Della Valle / CEO Vodafone

Sarah Friar / CFO Open AI

Wang Laichun / Συνιδρύτρια & πρόεδρος Luxshare-ICT

Gina Rinehart / Εκτελεστική πρόεδρος Hancock Prospecting

Michele Bullock / Διοικήτρια Reserve Bank of Australia

Judy Faulkner / Ιδρύτρια & CEO Epic Systems

Yie-Hsin Hung / Πρόεδρος & CEO State Street Investment Management

Tricia Griffith / President & CEO The Progressive

Donna Langley / Πρόεδρος NBC Universal Studio Group & Chief Content Officer

NBC Universal

Shemara Wikramanayake / CEO & Γενική διευθύντρια Macquarie Group Limited

Vicki Hollub / Πρόεδρος & CEO Occidental Petroleum

Bela Bajaria / Chief Content Officer Netflix

Bonnie Chan / CEO Hong Kong Exchanges and Clearing

Suzanne Scott / CEO Fox News

Jenny Johnson / CEO Franklin Templeton

Jayshree Ullal / CEO Arista

Hana Al Rostamani / Group CEO First Abu Dhabi Bank

Susie Wiles / Προσωπάρχης Λευκού Οίκου

Sinead Gorman / CFO Royal Dutch Shell

Joey Wat / CEO Yum China Holdings

Melanie Kreis / CFO Deutsche Post DHL Group

Claudine Adamo / COO Merchandising Costco

Kim Kardashian / Συνιδρύτρια Skims

Paula Santilli / CEO Pepsico Latin America Foods

Daniela Amodei / Συνιδρύτρια & πρόεδρος Anthropic

Mary Vilakazi / CEO FirstRand Group

Malina Ngai / CEO AS Watson

Roshni Nadar Malhotra / CEO HCL Corporation & πρόεδρος HCL Technologies

Belén Garijo / CEO Merck KGaA (Ντάρμσταντ Γερμανίας)

Judith Suminwa Tuluka / Πρωθυπουργός Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Netumbo Nandi-Ndaitwah / Πρόεδρος Ναμίμπιας

Bari Weiss / Αρχισυντάκτρια CBS News

Inga Ruginiene / Πρωθυπουργός Λιθουανίας

Robyn Grew / CEO Man Group

Kiran Mazumdar-Shaw / Ιδρύτρια, πρόεδρος και γενική διευθύντρια Biocon

Mette Frederiksen / Πρωθυπουργός Δανίας

Anna Borg / CEO Vattenfall

Blanca Treviño / Συνιδρύτρια, πρόεδρος & CEO Softtek

Solina Chau / Διευθύντρια Li Ka Shing Foundation

Mary Meeker / Ιδρύτρια Bond Capital

Mpumi Madisa / CEO Bidvest

Lee Boo-jin / Πρόεδρος & CEO Hotel Shilla

Choi Soo-yeon / CEO Naver

Ngozi Okonjo-Iweala / Γενική διευθύντρια Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Melanie Perkins / Συνιδρύτρια & CEO Canva

Dominique Senequier / Ιδρύτρια & CEO Ardian

Raja Easa Al Gurg / Πρόεδρος Easa Saleh Al Gurg Group

Jenny Lee / Βασικός εταίρος και διαχειριστής Granite Asia

Kirsten Green / Ιδρύτρια Forerunner Ventures

Mo Abudu / ΜΜΕ, φιλάνθρωπος, ιδρύτρια EbonyLife Media

Mia Mottley / Πρωθυπουργός Νήσων Μπαρμπέιντος

