H πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας είναι λάτρης της heavy metal, της Θάτσερ και παίζει ντραμς

Αλλαγή σελίδας έκανε η Ιαπωνία μετά από μια περίοδο βαθιάς πολιτικής αναταραχής και σκανδάλων που οδήγησαν την χώρα στις πρόωρες εκλογές.

Την Τρίτη 21/10, η Σανάε Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή και να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Τα ντραμς, οι Iron Maiden και η Θάτσερ

Λάτρης της heavy metal μουσικής και των μοτοσικλετών Kawasaki η ίδια είχε γράψει το 1992 στα απομνημονεύματά της ότι «Ονειρευόμουν να έχω το δικό μου κάστρο». Μεγάλωσε κοντά στην αρχαία ιαπωνική πρωτεύουσα Νάρα και έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που εμπλέκονται με την πολιτική στη χώρα της.

Είναι ερασιτέχνης ντράμερ που λατρεύει συγκροτήματα όπως οι Iron Maiden και οι Deep Purple, ωστόσο φοράει επίσης μπλε κοστούμια για να αποτίσει φόρο τιμής στην άλλη ηρωίδα της, την πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ.



«Η Ιαπωνία επέστρεψε»

Η Σανάε Τακαΐτσι ήταν το πολιτικό «παιδί» του Σίνζο Άμπε, του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022.

Στη θητεία της αναμένεται να μετακινήσει την Ιαπωνία πιο δεξιά, με την πολιτική της να έχει κάποιες ομοιότητες με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει υιοθετήσει σκληρές πολιτικές απέναντι στην Κίνα, έχει προωθήσει το μήνυμα ότι «η Ιαπωνία επέστρεψε», έχει υποβαθμίσει τις φρικαλεότητες της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και έχει υποσχεθεί να ρυθμίσει αυστηρότερα τη μετανάστευση και τον τουρισμό.