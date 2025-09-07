Την παραίτησή του αποφάσισε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα
Πολιτική κρίση στη χώρα της Άπω Ανατολής καθώς η κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή.
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να αποφύγει διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.
Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.
Η ανακοίνωση της Κυριακής έρχεται εβδομάδες αφότου ο Ισίμπα διέψευσε δημοσιεύματα ότι σχεδίαζε να παραιτηθεί λόγω της ιστορικής ήττας που υπέστη ο συνασπισμός του με επικεφαλής το LDP.
Είχε επίσης τονίσει ότι ήθελε να βεβαιωθεί πως η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμοστεί κατάλληλα.