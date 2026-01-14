Όταν η διπλωματία συνάντησε την K-Pop: Η στιγμή που οι ηγέτες Ιαπωνίας και Ν. Κορέας παίζουν ντραμς

Μια ασυνήθιστη εικόνα είδε το φως της δημοσιότητας καθώς οι ηγέτες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας επιδόθηκαν σε μαθήματα μουσικής κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο δεύτερος στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος που ήταν ντυμένοι με ασορτί μπλε αθλητικές φόρμες που έφεραν τα ονόματά τους, δημοσίευσαν φωτογραφίες τους στο X jamming μετά τη συνάντησή τους στον τόπο καταγωγής της Τακαΐτσι, την πόλη της Νάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα οικονομικής ασφάλειας, περιφερειακών και παγκόσμιων ζητημάτων σύμφωνα με ενημέρωση που έκαναν στον Τύπο.

«Μετά τη σύνοδο κορυφής έπαιξα ντραμς με τον Πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ», έγραψε στην ανάρτησή της στο X η Τακαΐτσι, η οποία στο παρελθόν έχει αποκαλύψει ότι η ίδια είναι ντράμερ σε φοιτητική heavy metal μπάντα.

Japan, South Korea leaders drum up viral moment.



Japanese Prime Minister Sanae Takaichi played two K-pop songs during a post-summit drumming session with South Korean President Lee Jae Myung, who joked he felt "a little awkward" in front of the former heavy metal band member… pic.twitter.com/x2rqBc4UzR — AFP News Agency (@AFP) January 14, 2026

«Όταν συναντηθήκαμε στην APEC πέρυσι, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι όνειρό του ήταν να παίξει ντραμς, οπότε του ετοιμάσαμε μια έκπληξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δυο ηγέτες έπαιξαν δύο τραγούδια K-pop -- το «Dynamite» από το διάσημο boy band BTS και το «Golden» από την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters», η οποία βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα.

Ο Λι αποκάλυψε σε δική του ανάρτηση στο X ότι «ήταν λίγο αμήχανο στην αρχή, αλλά όσο περισσότερο έπαιζα, τόσο περισσότερο οι ήχοι ενώνονταν». «Μοιραζόμασταν την ίδια πρόθεση να διατηρήσουμε τον ρυθμό ακόμα και όταν αυτός ήταν ελαφρώς διαφορετικός», είπε.

«Θα εργαστούμε μαζί με μία καρδιά για να οικοδομήσουμε μια σχέση προσανατολισμένη στο μέλλον μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας» προσέθεσε.

