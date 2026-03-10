Forbes: Αυτοί είναι οι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο - 21 Έλληνες στη λίστα

Πρωτοφανής είναι η αύξηση του παγκόσμιου πλούτου αφού το περιοδικό Forbes ανακοίνωσε τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι ισχυρές χρηματιστηριακές αγορές και οι ευνοϊκές δημοσιονομικές πολιτικές έχουν επιφέρει σε τουλάχιστον 3000 ανθρώπους απίστευτα κέρδη επιβεβαιώνοντας ότι ο πλούτος συγκεντρώνεται περισσότερο από ποτέ σε συγκεκριμένα πορτοφόλια.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, φέτος καταγράφηκαν 3.428 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα των δισεκατομμυριούχων του κόσμου, δηλαδή 400 περισσότερα σε σχέση με το 2025. Συνολικά, η περιουσία τους ανέρχεται στο ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, με αριθμό-ρεκόρ 989, συμπεριλαμβανομένων 15 από τους 20 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ακολουθεί η Κίνα, μαζί με το Χονγκ Κονγκ, με 610 δισεκατομμυριούχους, ενώ η Ινδία καταλαμβάνει με διαφορά την τρίτη θέση με 229.

Οι εκτιμήσεις του Forbes βασίστηκαν σε τιμές μετοχών και συναλλαγματικές ισοτιμίες της 1ης Μαρτίου 2026, ενώ για την καθημερινή ενημέρωση της καθαρής αξίας των δισεκατομμυριούχων υπάρχει η σχετική κατάταξη σε πραγματικό χρόνο.

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων εκτινάχθηκε στο ιστορικό ρεκόρ των 3.428, με τον Έλον Μασκ να διατηρεί τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Ο επικεφαλής των X, Tesla και SpaceX, έχει καθαρή περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο συνιδρυτής της Google Λάρι Πέιτζ, με 257 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τρίτος είναι ο επίσης συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν, με 237 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στους έξι πλουσιότερους ανθρώπους της λίστας βρίσκονται αποκλειστικά Αμερικανοί. Μεταξύ αυτών είναι ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος με 224 δισεκατομμύρια δολάρια, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ με 222 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και ο συνιδρυτής της Oracle Λάρι Έλισον με 190 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Γάλλος μεγιστάνας των ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό και η οικογένειά του, με εκτιμώμενη περιουσία 171 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο ιδρυτής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ με 154 δισεκατομμύρια δολάρια, ο επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ με 149 δισεκατομμύρια δολάρια και ο Ισπανός μεγιστάνας της μόδας Αμάνσιο Ορτέγκα με 148 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Forbes εκτιμά επίσης ότι ο «βαρόνος» των κρυπτονομισμάτων Changpeng Zhao (CZ) είναι πλέον πλουσιότερος από τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, με περιουσία που φτάνει τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα υπάρχουν και πολιτικές προσωπικότητες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 27%, φτάνοντας τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω συναλλαγών με κρυπτονομίσματα και μετά την άρση της ποινής του για απάτη στη Νέα Υόρκη. Έτσι, κατατάσσεται πλέον ως ο 645ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Νέα πρόσωπα στη λίστα

Η 40ή ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά νέα ονόματα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται:

Ο ράπερ Dr Dre με περιουσία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Η τραγουδίστρια Μπιγιόνσε Νόοουλς Κάρτερ με 1 δισεκατομμύριο δολάρια

Ο θρύλος του τένις Ρότζερ Φέντερερ με 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Γκρεγκ Άμπελ, διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, με 1 δισεκατομμύριο δολάρια

Ο αδελφός του Έλον Μασκ, Κίμπαλ, με 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Η πρώην σύζυγος του Σεργκέι Μπριν, Νικόλ Σάναχαν, με 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Παράλληλα, 89 άτομα αφαιρέθηκαν από τη λίστα φέτος, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας και επικεφαλής της NASA Τζ΄ρεντ Άιζακμαν και ο κατασκευαστής ακινήτων Τσαρλς Κοέν.

Γυναίκες και νεότεροι δισεκατομμυριούχοι

Αν και παραδοσιακά η λίστα κυριαρχείται από άνδρες, φέτος περιλαμβάνει 122 αυτοδημιούργητες γυναίκες, με συνολική περιουσία 462 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο είναι η 20χρονη Βραζιλιάνα κληρονόμος Αμελί Βόιτ Τρέικ, εγγονή του ιδρυτή της εταιρείας βιομηχανικών μηχανημάτων WEG, με περιουσία 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος είναι η 22χρονη Σούρια Μίντα, συνιδρύτρια της startup τεχνητής νοημοσύνης Mercor, που δραστηριοποιείται στις προσλήψεις.

Η Μίντα συγκαταλέγεται επίσης στους 12 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους κάτω των 30 ετών που εμφανίζονται στη φετινή λίστα.

21 Έλληνες στη λίστα

Στη φετινή λίστα φυσικά συγκαταλέγονται και ορισμένοι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι, κυρίως από τον χώρο της ναυτιλίας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση η οποία βρίσκεται στη δεύτερη καθώς την κορυφή κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά η Βίκυ Σαφρά.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης ενώ στη λίστα συγκαταλέγεται και ο συλλέκτης έργων τέχνης και κληρονόμος της ναυτιλιακής οικογένειας Φίλιππος Νιάρχος.