Πώς ο Έλον Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στην ιστορία σύμφωνα με τη λίστα Forbes

Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι τους πυραύλους και την τεχνητή νοημοσύνη – το επιχειρηματικό οικοσύστημα που εκτόξευσε την περιουσία του στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν ο πλούτος ήταν αγώνας δρόμου, φέτος δεν θα υπήρχε πραγματικός ανταγωνισμός. Μπροστά τρέχει ο Έλον Μασκ και το υπόλοιπο γκρουπ τον ακολουθεί από πολύ μακριά.



Η νέα λίστα δισεκατομμυριούχων που δημοσίευσε το Forbes δίνει στον νοτιοαφρικανικής καταγωγής επιχειρηματία, που έχει πλέον αμερικανική υπηκοότητα, ένα πρωτοφανές ρεκόρ: περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της κατάταξης.

Πριν από έναν χρόνο ήταν 342 δισεκατομμύρια.

Σε μόλις δώδεκα μήνες λοιπόν η περιουσία του Μασκ αυξήθηκε σχεδόν κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα άλμα χωρίς προηγούμενο ακόμη και για τα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.



Η εξήγηση δεν βρίσκεται σε έναν μόνο παράγοντα. Είναι αποτέλεσμα ενός τεχνολογικού «οικοσυστήματος» εταιρειών που ο ίδιος δημιούργησε ή ελέγχει, από την αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla μέχρι τη διαστημική εταιρεία SpaceX , την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.



Το αποτέλεσμα: ο Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το όριο των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που δημιούργησε μια αυτοκρατορία

Η περιουσία του Έλον Μασκ δεν προέρχεται από μισθούς ή παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο μέρος της βασίζεται σε μετοχές και αποτιμήσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης.



Η Tesla παραμένει η βασική πηγή πλούτου. Η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετατράπηκε μέσα σε λίγα χρόνια από μια αμφιλεγόμενη startup σε έναν από τους πιο ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις της Tesla εκτόξευσαν την αξία των μετοχών που κατέχει ο Musk, ενώ τα μεγάλα πακέτα stock options που έχει λάβει ως CEO συνέβαλαν ακόμη περισσότερο στην εκτίναξη της περιουσίας του.

Παράλληλα, η SpaceX εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους διαστημικών υπηρεσιών στον κόσμο, με επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, δορυφορικό δίκτυο Starlink και συμβόλαια με τη NASA.



Η εταιρεία, αν και παραμένει ιδιωτική, αποτιμάται πλέον σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αυξάνοντας δραματικά το προσωπικό μερίδιο πλούτου του Musk.

Από την PayPal στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η ιστορία της περιουσίας του Μασκ ξεκινά πολύ πριν την Tesla. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ίδρυσε την Zip2, μια εταιρεία λογισμικού για διαδικτυακούς οδηγούς πόλεων, την οποία πούλησε στην Compaq. Ακολούθησε η X.com, που συγχωνεύτηκε με την Confinity και εξελίχθηκε στη γνωστή PayPal. Όταν η PayPal εξαγοράστηκε από την eBay το 2002, ο Musk απέκτησε το κεφάλαιο που του επέτρεψε να επενδύσει σε πολύ πιο φιλόδοξα σχέδια.

Αυτά τα σχέδια περιλάμβαναν την επανάσταση στις μεταφορές, την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία και πιο πρόσφατα, την τεχνητή νοημοσύνη.



Η εταιρεία xAI, που ίδρυσε για να ανταγωνιστεί κολοσσούς της AI, θεωρείται ήδη από επενδυτές ως ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα στον χώρο της τεχνολογίας.