Ένοχος ο Έλον Μασκ για παραπλάνηση επενδυτών με σκοπό την εξαγορά του Twitter

Ένοχο έκρινε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Έλον Μασκ για παραπλάνηση επενδυτών στις δημόσιες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της εξαγοράς του Twitter το 2022.

Με ομόφωνη απόφασή του, το σώμα ενόρκων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε ομόφωνα την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, ο οποίος είχε μηνυθεί από ομάδα επενδυτών του Twitter.

Κατά την κατάθεσή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι δεν παραπλάνησε τους επενδυτές αντιθέτως εκείνοι «υπερερμήνευσαν» τα σχόλια και τις αναρτήσεις του.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι ορισμένοι από τους δημόσιους ισχυρισμούς του, σχετικά με προβλήματα στις μετρήσεις χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, και την πιθανότητα υπαναχώρησης από τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έγιναν σκόπιμα και ήταν παραπλανητικοί.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον των ενόρκων, ο Μασκ εμφανίστηκε επιθετικός απέναντι στους δικηγόρους των επενδυτών και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις με ένα απλό «ναι» ή «όχι», υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσαν να παραπλανήσουν το δικαστήριο.

Σε κάποια στιγμή παραδέχτηκε χαρακτηριστικά: «Αν αυτή ήταν μια δίκη για το αν έχω κάνει ανόητα tweets, θα έλεγα ότι είμαι ένοχος».

Σύμφωνα με την ετυμηγορία της Παρασκευής, το δικαστήριο έκρινε ότι οι δηλώσεις του Μασκ συνέβαλαν στην τεχνητή μείωση της τιμής της μετοχής του Twitter κατά περίπου 8 έως 3 δολάρια ανά μετοχή από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2022.

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην καταβολή αποζημιώσεων ύψους χιλιάδων δολαρίων σε κάθε επενδυτή που ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πώς ξεκίνησε η παραπλάνηση των επενδυτών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μασκ άρχισε τον Μάιο του 2022 να δημοσιεύει αναρτήσεις σχετικά με τα υποτιθέμενα προβλήματα του Twitter με ψεύτικους λογαριασμούς («bots») και ανέφερε ότι η συμφωνία εξαγοράς ήταν «σε αναμονή», πριν τελικά δηλώσει ότι επιθυμούσε να αποχωρήσει πλήρως από αυτήν.

Εκείνη την εποχή, το Twitter προσέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να υποχρεώσει τον Μασκ να τηρήσει τη συμφωνία. Στις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο Μασκ ολοκλήρωσε τελικά την εξαγορά στην αρχικά συμφωνημένη τιμή, ενώ την επόμενη χρονιά μετονόμασε την πλατφόρμα σε X.

Η περίοδος αυτή αποδείχθηκε οικονομικά επιζήμια για επενδυτές όπως ο Μπέλγκρεϊβ, ο οποίος αγόρασε και πούλησε μετοχές του Twitter εκείνο το διάστημα. Όπως κατέθεσε, πούλησε χιλιάδες μετοχές τον Ιούλιο του 2022, θεωρώντας, βάσει των δηλώσεων του Μασκ, ότι η εξαγορά δεν θα προχωρούσε.

Η τιμή πώλησης ήταν χαμηλότερη από την τιμή αγοράς και σημαντικά κατώτερη από τα 54,20 δολάρια ανά μετοχή που τελικά κατέβαλε ο Μασκ. «Αισθάνθηκα παγιδευμένος», δήλωσε. «Με εξαπάτησαν».

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα εξαιτίας των αναρτήσεών του. Το 2023 κατάφερε να αποφύγει αγωγή από μετόχους της Tesla, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι τους είχε παραπλανήσει μέσω δημοσιεύσεων σχετικών με την εταιρεία.