Μία ανάσα πριν ο Έλον Μασκ γίνει τρισεκατομμυριούχος - Η κίνηση ματ

Η SpaceX του Έλον Μασκ αποκάλυψε τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, επιτρέποντας στους επενδυτές να διαπραγματεύονται μετοχές της εταιρείας.



Η SpaceX κατασκευάζει πυραύλους, προσφέρει μια υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου που ονομάζεται Starlink και είναι επίσης ιδιοκτήτρια της αμφιλεγόμενης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης (AI) του Μασκ, xAI.



Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Wall Street και θα μπορούσε να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα με το σύμβολο SPCX.



Λόγω των μετοχών που θα κατέχει στη SpaceX, η IPO θα μπορούσε να μετατρέψει τον δισεκατομμυριούχο Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σε τρισεκατομμυριούχο, σημειώνει το BBC.



Η SpaceX αποτιμάται στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια και η πλειοψηφική συμμετοχή του Μασκ στην εταιρεία σημαίνει ότι η μετοχή του θα μπορούσε να αξίζει πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια.



Πέρυσι, ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέτυχε καθαρή περιουσία που ξεπέρασε τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.



Αυτό σημαίνει ότι η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να ανεβάσει τη συνολική καθαρή του περιουσία σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Πέρυσι, η Space Exploration Technologies – όπως είναι επισήμως γνωστή – είχε έσοδα 18,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά παρουσίασε καθαρή ζημία 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά κατέγραψε καθαρή ζημία 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Παράλληλα, ο ισολογισμός της δείχνει ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας 102 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως πυραύλους και άλλο εξοπλισμό, αλλά έχει επίσης χρέος ύψους 60,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η Ruth Foxe-Blader, διευθύνουσα εταίρος της αμερικανικής εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Citrine Venture Partners, δήλωσε στο BBC ότι «δεν είναι περίεργο για ένα έργο όπως αυτό να είναι ζημιογόνο, ακόμη και στο στάδιο της δημόσιας προσφοράς».



Είπε ότι η προγραμματισμένη εισαγωγή στο χρηματιστήριο ήταν αναμενόμενη, αλλά ήταν «εξαιρετικά συναρπαστική».



«Η SpaceX είναι απλώς ένα τεράστιο έργο με τόσα πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα και τόσα πολλά στοιχεία που πραγματικά δείχνουν προς το μέλλον».



Η SpaceX ανέφερε περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε αναμενόμενα νομικά έξοδα που προέρχονται από έναν μακρύ κατάλογο αξιώσεων.



Ορισμένες από αυτές προέρχονται από «πολλαπλές αγωγές» που ισχυρίζονται ότι το Grok, το chatbot που δημιουργήθηκε από την xAI, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes πραγματικών γυναικών και κοριτσιών.



Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να διαλύσει την xAI και να εναποθέσει τις φιλοδοξίες του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο της SpaceX.



Η SpaceX κατέχει επίσης το X, την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Twitter και την οποία ο Μασκ αγόρασε το 2022.



Άλλες εκκρεμείς υποθέσεις κατά της SpaceX που αναφέρονται στην IPO περιλαμβάνουν αξιώσεις για παραβίαση πατεντών, αξιώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανόνες εποπτείας περιεχομένου της ΕΕ, αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής και αξιώσεις για παραβίαση δεδομένων.

