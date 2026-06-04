Παγκόσμιο ρεκόρ πλούτου: Οι εκατομμυριούχοι του πλανήτη έγιναν περισσότεροι και πλουσιότεροι

Την ώρα που το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει εκατομμύρια νοικοκυριά, οι μεγαλύτερες περιουσίες του πλανήτη κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι μπήκαν μέσα σε έναν χρόνο στη λίστα των εκατομμυριούχων, σύμφωνα με τη νέα έκθεση World Wealth Report 2026 της Capgemini, την ώρα που ο συνολικός πλούτος των ατόμων υψηλής καθαρής αξίας (high-net-worth individuals) έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 98,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024.

Η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης, του χρηματιστηριακού ράλι και της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού αποδείχθηκε εξαιρετικά γενναιόδωρη για όσους είχαν ήδη επενδυμένα κεφάλαια. Ο αριθμός των ανθρώπων με επενδύσιμη περιουσία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων αυξήθηκε στα 25,3 εκατομμύρια παγκοσμίως, καταγράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ανόδους των τελευταίων ετών.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, αλλά και αποκαλυπτική: ενώ η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να κινείται μέσα σε αβεβαιότητες, εμπορικές εντάσεις, γεωπολιτικούς κινδύνους και υψηλό κόστος ζωής για εκατομμύρια νοικοκυριά, οι μεγάλοι ιδιώτες επενδυτές είδαν τις περιουσίες τους να μεγαλώνουν με ρυθμούς ρεκόρ.

Ποιοι θεωρούνται «εκατομμυριούχοι» στην έκθεση

Η Capgemini κατατάσσει στην κατηγορία των high-net-worth individuals όσους διαθέτουν επενδύσιμη περιουσία τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Στον υπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται η κύρια κατοικία, συλλεκτικά αντικείμενα, καταναλωτικά αγαθά ή άλλα είδη. Με απλά λόγια, η έκθεση μετρά τον πλούτο που μπορεί να τοποθετηθεί σε επενδύσεις: μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδύσεις και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε απλώς για ανθρώπους που διαθέτουν ακίνητη περιουσία υψηλής αξίας, αλλά για εκείνους που έχουν κεφάλαια διαθέσιμα προς επένδυση.

Το ράλι των αγορών και η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης

Η βασική αιτία πίσω από την αύξηση του πλούτου ήταν η ισχυρή επίδοση των χρηματιστηριακών αγορών. Η Capgemini σημειώνει ότι οι μετοχές, ενισχυμένες από το επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό δημιουργίας πλούτου σε πέντε από τις έξι μεγάλες γεωγραφικές περιοχές που εξετάστηκαν.

Η έκρηξη ενδιαφέροντος για εταιρείες τεχνολογίας, η ζήτηση για ημιαγωγούς, η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών και η σταδιακή υποχώρηση του πληθωρισμού δημιούργησαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για όσους είχαν ήδη σημαντική έκθεση στις αγορές.

Με άλλα λόγια, το 2025 ήταν μια χρονιά που επιβράβευσε όσους είχαν επενδυμένα κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση σε μετοχές και σε επιλεγμένες ιδιωτικές αγορές, τόσο μεγαλύτερα ήταν και τα κέρδη.

Οι πολύ πλούσιοι κέρδισαν ακόμη περισσότερο

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στην έκθεση, είναι ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι ήταν οι ήδη πολύ πλούσιοι.



Οι ultra-high-net-worth individuals (άτομα εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας ή αλλιώς υπερ-πλούσιοι), δηλαδή όσοι διαθέτουν επενδύσιμη περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο παγκόσμιος αριθμός τους έφτασε περίπου τις 250.000, αυξημένος κατά 9,4% σε ετήσια βάση. Ο πλούτος τους αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 9,7%, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης του ευρύτερου πληθυσμού των εκατομμυριούχων.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι όσο ανεβαίνουν οι αγορές, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχουν εκείνοι που διαθέτουν πρόσβαση σε περισσότερες και πιο σύνθετες επενδυτικές επιλογές - από δημόσιες μετοχές μέχρι ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και άλλα εναλλακτικά assets.

Η μεγάλη συγκέντρωση του πλούτου

Παρά την αύξηση του αριθμού των εκατομμυριούχων, ο πλούτος παραμένει εξαιρετικά συγκεντρωμένος.

Σύμφωνα με την Capgemini, το ανώτερο 1% των high-net-worth individuals κατέχει το 34,8% του συνολικού πλούτου της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Το στοιχείο αυτό δεν δείχνει μόνο ότι οι πλούσιοι έγιναν περισσότεροι. Δείχνει ότι μέσα στον ίδιο τον κόσμο του πλούτου, οι κορυφαίοι κερδίζουν δυσανάλογα περισσότερο.

Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής, η στέγη, η ενέργεια και οι βασικές δαπάνες πιέζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, η αύξηση των επενδυτικών περιουσιών φωτίζει ακόμη πιο έντονα το χάσμα ανάμεσα σε όσους ζουν από εισόδημα και όσους βλέπουν τον πλούτο τους να αυξάνεται μέσα από τις αγορές.

Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι εκατομμυριούχοι

Η μεγαλύτερη περιφερειακή άνοδος καταγράφηκε στην Ασία και τον Ειρηνικό, όπου ο πλούτος των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 10,5% και ο αριθμός τους κατά 9,4%.

Η ζήτηση για ημιαγωγούς και η ευρύτερη τεχνολογική δυναμική στήριξαν τις αγορές της περιοχής. Η Ιαπωνία πρόσθεσε 436.000 νέους εκατομμυριούχους, ενώ η Κίνα πρόσθεσε 154.000. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στην Ινδία και την Αυστραλία.

Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 9,1%, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμένουν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 736.000 νέους εκατομμυριούχους - περισσότερους από κάθε άλλη χώρα - φτάνοντας συνολικά τα 8,7 εκατομμύρια.

Η Ευρώπη επέστρεψε σε τροχιά ανόδου μετά την πτώση του 2024. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 6,5%, με το Λουξεμβούργο να καταγράφει αύξηση 13,5% και τη Γερμανία 11,1%. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κινήθηκαν πιο συγκρατημένα, με άνοδο 2,7% και 2,6% αντίστοιχα.

Στην Αφρική, ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 4,1%, με το Μαρόκο να εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική, χάρη και στις υψηλότερες τιμές πολύτιμων μετάλλων. Στη Λατινική Αμερική, η αύξηση ήταν πολύ πιο περιορισμένη, μόλις 0,3%, καθώς η εμπορική αβεβαιότητα συνέχισε να λειτουργεί ανασταλτικά.

Αντίθετα, στη Μέση Ανατολή, ο αριθμός των εκατομμυριούχων μειώθηκε κατά 1,4%, με την Capgemini να συνδέει την πτώση με τις τιμές του πετρελαίου, τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις πιέσεις στην αγορά εργασίας σε οικονομίες του Κόλπου.

Πώς επενδύουν οι πλούσιοι

Η έκθεση δείχνει και μια αλλαγή στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων.

Οι μετοχές αυξήθηκαν στο 25% των χαρτοφυλακίων των high-net-worth individuals τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας άνοδο τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα ομόλογα αυξήθηκαν επίσης, στο 20%, καθώς οι αγορές σταθερού εισοδήματος κατέγραψαν τις ισχυρότερες αποδόσεις τους από το 2020.

Αντίθετα, οι εναλλακτικές επενδύσεις υποχώρησαν στο 12%, κυρίως επειδή οι δημόσιες μετοχικές αγορές είχαν καλύτερη απόδοση. Ωστόσο, η διάθεση για εναλλακτικές τοποθετήσεις παραμένει ισχυρή: δύο στους τρεις εκατομμυριούχους δηλώνουν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν την έκθεσή τους σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Γιατί οι εκατομμυριούχοι αλλάζουν συμβούλους

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έκθεσης αφορά τη σχέση των πλούσιων πελατών με τις εταιρείες διαχείρισης περιουσίας.

Το 2019, το 39% των high-net-worth individuals συνεργαζόταν με μία μόνο εταιρεία. Το 2025, το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο 19%.

Οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν πολλαπλούς παρόχους, όχι μόνο για λόγους διαφοροποίησης, αλλά και επειδή αναζητούν καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδύσεις, πιο εξειδικευμένες συμβουλές και μεγαλύτερη εξατομίκευση.

Σύμφωνα με την Capgemini, το 88% των high-net-worth individuals συνεργάζεται με περισσότερες από μία εταιρείες διαχείρισης πλούτου ειδικά για να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο ανταγωνισμός για τα χρήματα των πλουσίων γίνεται όλο και πιο σκληρός. WealthTech εταιρείες, family offices και robo-advisory πλατφόρμες διεκδικούν πλέον μερίδιο από τους παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς.

Το παράδοξο της εξατομίκευσης

Παρότι οι πλούσιοι πελάτες έχουν σήμερα περισσότερες επιλογές από ποτέ, η εμπειρία τους δεν φαίνεται να είναι πάντα αντίστοιχη των προσδοκιών τους.

Μόλις 17% των high-net-worth individuals δηλώνει ότι η συμβουλευτική εμπειρία που λαμβάνει είναι πραγματικά απρόσκοπτη και εξατομικευμένη.

Την ίδια στιγμή, το 42% αναφέρει ότι χρειάζεται να επαναλαμβάνει τους στόχους και τις προτιμήσεις του πολλές φορές στην ίδια εταιρεία. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την έκθεση, δεν είναι μόνο τεχνολογικό. Είναι δομικό.



Σχεδόν όλες οι εταιρείες διαχείρισης πλούτου εξακολουθούν να κατηγοριοποιούν τους πελάτες κυρίως με βάση το ύψος της περιουσίας τους, παραβλέποντας συχνά πιο σύνθετα στοιχεία συμπεριφοράς, προτιμήσεων και αναγκών.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στη διαχείριση πλούτου

Η Capgemini βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως αντικαταστάτη του ανθρώπινου συμβούλου, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη δουλειά του.

Σήμερα, οι σύμβουλοι διαχείρισης πλούτου αφιερώνουν περίπου 41% του χρόνου τους σε λειτουργικές και διοικητικές εργασίες. Τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι θέλουν συστήματα AI να αυτοματοποιούν τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, ώστε να μπορούν να αφιερώνονται περισσότερο στη σχέση με τον πελάτη.

Η επόμενη μεγάλη μάχη στον κλάδο δεν θα είναι μόνο ποιος προσφέρει καλύτερες αποδόσεις, αλλά ποιος μπορεί να δώσει στον πελάτη πιο προσωποποιημένη, γρήγορη και ολοκληρωμένη εμπειρία.

Τι δείχνει η έκθεση

Η νέα έκθεση της Capgemini αποτυπώνει έναν κόσμο στον οποίο ο πλούτος δεν αυξάνεται απλώς. Αυξάνεται γρήγορα, συγκεντρώνεται έντονα και συνδέεται όλο και περισσότερο με την πρόσβαση στις αγορές, την τεχνολογία και τα εξελιγμένα επενδυτικά προϊόντα.

Το 2025 ήταν η χρονιά που οι εκατομμυριούχοι έγιναν περισσότεροι και πλουσιότεροι. Ήταν όμως και η χρονιά που φάνηκε ακόμη πιο καθαρά ότι η απόσταση ανάμεσα στους έχοντες επενδυτικό κεφάλαιο και στους υπόλοιπους μεγαλώνει.

Η τεχνητή νοημοσύνη, οι χρηματιστηριακές αποδόσεις και η παγκόσμια μετατόπιση προς πιο σύνθετες μορφές επένδυσης δεν αλλάζουν μόνο τις αγορές. Αλλάζουν και την ίδια τη γεωγραφία του πλούτου.