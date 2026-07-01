Έκρηξη πλούτου: Ένας νέος εκατομμυριούχος κάθε 32 δευτερόλεπτα – Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;

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Σχεδόν 2.700 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα. Αν κάποιος κοιτούσε μόνο αυτόν τον αριθμό, θα πίστευε ότι ο κόσμος έγινε ξαφνικά πλουσιότερος. Η πραγματικότητα, όμως, είναι λιγότερο λαμπερή.

Γιατί την ώρα που η παγκόσμια περιουσία καταγράφει ιστορικά υψηλά, ο πλούτος συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στα χέρια λίγων.

Η νέα έκθεση Global Wealth Report 2026 της UBS αποτυπώνει μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο από ποτέ, χωρίς όμως να τον μοιράζει ισότιμα.



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Ρεκόρ πλούτου, αλλά όχι για όλους



Το 2025 η συνολική προσωπική περιουσία παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 10,8%, σημειώνοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2017.

Οι χρηματιστηριακές αγορές, η άνοδος των τιμών των ακινήτων και η ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων δημιούργησαν σχεδόν ένα εκατομμύριο νέους εκατομμυριούχους σε δολάρια, δηλαδή περίπου 2.680 ανθρώπους κάθε ημέρα.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περισσότεροι από 440.000 πολίτες πέρασαν το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε καθαρή περιουσία. Ακολουθούν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Οι χώρες με τον υψηλότερο μέσο πλούτο

Η Ελβετία διατηρεί την κορυφαία θέση στην παγκόσμια κατάταξη, με μέση καθαρή αξία ανά ενήλικα 910.382 δολάρια. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 696.277 δολάρια και το Λουξεμβούργο με 654.732 δολάρια.

Η Γαλλία βρίσκεται στη 15η θέση, με μέση καθαρή αξία 341.359 δολάρια, πίσω από τη Γερμανία (346.613 δολάρια), αλλά μπροστά από την Ταϊβάν (332.533 δολάρια), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση σημαντικών διαφορών πλούτου ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ωστόσο, πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα κρύβεται μια λιγότερο αισιόδοξη εικόνα.

Alexander Grey/Unsplash

Ο πλούτος ανεβαίνει, αλλά συγκεντρώνεται στην κορυφή



Η ίδια η UBS επισημαίνει ότι η μέση περιουσία αυξάνεται, αλλά η διάμεση περιουσία – εκείνη που αποτυπώνει καλύτερα την οικονομική κατάσταση του μέσου πολίτη – σε πολλές χώρες υποχωρεί από το 2020 και μετά.

Με απλά λόγια, οι πολύ πλούσιοι γίνονται ακόμη πλουσιότεροι και ανεβάζουν τον μέσο όρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βελτιώνεται η οικονομική θέση της πλειονότητας των νοικοκυριών.

Η ανάπτυξη, δηλαδή, υπάρχει. Η διάχυσή της στην κοινωνία όχι απαραίτητα.

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Η Ελλάδα ανεβαίνει στην κατάταξη, αλλά οι αριθμοί λένε άλλη ιστορία



Η Ελλάδα βρίσκεται στην 30ή θέση παγκοσμίως ως προς τη μέση περιουσία ανά ενήλικα.

Σύμφωνα με την έκθεση:

η μέση καθαρή περιουσία ανέρχεται σε 143.343 δολάρια ανά ενήλικα,

η διάμεση περιουσία περιορίζεται στα 59.162 δολάρια.

Η απόσταση μεταξύ των δύο μεγεθών δείχνει ότι σημαντικό μέρος του πλούτου συγκεντρώνεται σε σχετικά λίγα νοικοκυριά.

Παράλληλα, στην Ελλάδα υπολογίζονται περίπου 82.000 εκατομμυριούχοι σε δολάρια, ενώ μόνο μέσα στο 2025 προστέθηκαν 2.762 νέοι, αύξηση περίπου 3,5%.

REUTERS/ Angelika Warmuth

Ακίνητα αντί για επενδύσεις



Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η σύνθεση του ελληνικού πλούτου.

Μόλις 36,1% της ακαθάριστης περιουσίας των ελληνικών νοικοκυριών αφορά χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως καταθέσεις, μετοχές και επενδυτικά προϊόντα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει το 79%, ενώ στην Ελβετία ξεπερνά το 65%.

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική περιουσία εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην κατοχή ακινήτων και πολύ λιγότερο στις επενδύσεις που δημιουργούν νέο πλούτο.

Οι δισεκατομμυριούχοι απομακρύνονται ακόμη περισσότερο



Η κορυφή της οικονομικής πυραμίδας απομακρύνεται με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την UBS, οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως έφτασαν τους 3.302, αυξημένοι κατά 13,1%, ενώ η συνολική περιουσία τους αυξήθηκε κατά 25% έως τον Απρίλιο του 2026 — υπερδιπλάσια από την αύξηση του συνολικού παγκόσμιου πλούτου.

Η έκθεση καταγράφει ακόμη 19 ανθρώπους με περιουσία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η μεγάλη αντίφαση της εποχής



Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια προφανή αντίφαση: ο κόσμος γίνεται συνολικά πλουσιότερος, όμως η ευημερία δεν κατανέμεται ισόρροπα.

Οι αγορές δημιουργούν νέο πλούτο με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του καταλήγει ήδη στις ανώτερες βαθμίδες της οικονομικής κλίμακας.

Έτσι, οι τίτλοι για εκατομμύρια νέους εκατομμυριούχους μπορεί να δημιουργούν την αίσθηση μιας γενικευμένης ευημερίας, όμως οι δείκτες της διάμεσης περιουσίας υπενθυμίζουν ότι για τους περισσότερους πολίτες η καθημερινότητα δεν ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς με τα χρηματιστήρια.

Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο παγκόσμιος πλούτος αυξάνεται — αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Το ζητούμενο είναι ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την ανάπτυξη και ποιοι μένουν για ακόμη μία φορά εκτός του λογαριασμού.