Από δάσκαλος, δισεκατομμυριούχος: Τα αποφθέγματα ζωής του ιδρυτή της Alibaba που τον έκαναν πλούσιο

«Μην ανταγωνίζεσαι τους άλλους. Ανταγωνίσου το μέλλον… Αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος, μάθε από τα λάθη των άλλων ανθρώπων, μη μαθαίνεις από τις ιστορίες επιτυχίας»… Είναι μερικά από τα αποφθέγματα ζωής του ιδρυτή της Alibaba Group, που εξελίχθηκε σε κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργεί το εμπόριο παγκοσμίως.

Ο Jack Ma, Κινέζος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, δεν είναι ένας τυχαίος δισεκατομμυριούχος. Είναι η απόδειξη ότι ο επιμένων νικά! Ένας δάσκαλος αγγλικών, που παρόλο που βίωνε για χρόνια την επαγγελματική απόρριψη δεν το έβαλε κάτω. Πήρε όλα τα «όχι» της ζωής του και τα μετέτρεψε σε μια αυτοκρατορία, με τον ίδιο να απαντά σε όσους τον αμφισβήτησαν από τον χρυσό «θρόνο» της κορυφής.

The man who got rejected by everyone… still built a billion-dollar empire



> Meet Jack Ma

> Co-founder of Alibaba Group



> Born in Hangzhou, China.

> No rich background. No connections. Just crazy persistence.



> Failed exams. Again and again.

> Rejected from 30+ jobs.

Πώς οι απορρίψεις μπορεί να σε οδηγήσουν στην κορυφή



Γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1964, στη Χανγκζού της Κίνας, μέσα σε μια οικογένεια ταπεινής καταγωγής. Χωρίς πολλά λεφτά, χωρίς διακρίσεις. Οι γονείς του παραδοσιακοί μουσικοί της κινεζικής τέχνης «pingtan», που συνδυάζει τραγούδι και έγχορδα όργανα, ήταν άνθρωποι επίμονοι και ακάματοι. Κι αυτό δίδαξαν και στον Ma Yun, όπως είχαν ονομάσει τον γιο τους. Να μην τα παρατά και να βάζει στόχους. Ακόμα και όταν κάποιος προσπαθεί να του κόψει τα «φτερά». Και οι φορές που κάτι τέτοιο συνέβη, ήταν παραπάνω από πολλές.

Για την ακρίβεια θα μπορούσαν να γεμίσουν τις σελίδες, ολόκληρου βιβλίου. Απέτυχε δύο φορές στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Έκανε δεκάδες αιτήσεις, τη μία πίσω από την άλλη, για να βρει δουλειά. Περίπου 30. Απορρίφθηκε σχεδόν από όλες. Ακόμα κι από τα KFC, όταν άνοιξαν στη Χανγκζού. 24 άτομα έκαναν αίτηση, 23 προσελήφθησαν. Ο μόνος που βρήκε την πόρτα κλειστή, ήταν εκείνος. Κι ευτυχώς, γιατί όπως έχει πει κι ο ίδιος, όλες αυτές οι απορρίψεις του βγήκαν σε καλό. Τον έκαναν ανθεκτικό, του έμαθαν ν’ αντέχει την αποτυχία και τον ανάγκασαν να μη «βολευτεί» σε μια σταθερή δουλειά, αλλά να στραφεί προς την επιχειρηματικότητα, ιδρύοντας την Alibaba Group.

Πρώτος του στόχος ωστόσο, ήταν να γίνει δάσκαλος αγγλικών. Γι αυτό και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Hangzhou Teacher's Institute, ένα δημόσιο Πανεπιστημιακό ίδρυμα στην πόλη του. Έπρεπε όμως και να εξασκήσει τη γλώσσα. Χωρίς χρήματα όμως στο οικογενειακό ταμείο, η μόνη λύση που μπορούσε να σκεφτεί, ήταν να παίρνει το ποδήλατό του και να κάνει πετάλι για ώρες, μέχρι να συναντήσει κάποιους τουρίστες και να συνομιλήσει μαζί τους. Και τα κατάφερε. Έγινε δάσκαλος αγγλικών και μαζί με την επαγγελματική του ιδιότητα, «γεννήθηκε» κι ο Jack. Ένα όνομα που απέκτησε από τους τουρίστες -«δασκάλους» του, καθώς του είχαν πει πως το «Yun» ήταν δύσκολο να προφερθεί.

Μια φορά δάσκαλος…πάντοτε δάσκαλος! 10 μαθήματα ζωής

Το εντυπωσιακό με τον δισεκατομμυριούχο Jack Ma είναι πως εκτός από επιχειρηματίας, μέσα του παραμένει πάντα εκείνος ο δάσκαλος που ήθελε να μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του, στους μαθητές του. Γνώσεις που γίνονται αποφθέγματα ζωής και τα οποία μοιράζεται μέσα από τις συνεντεύξεις του...

«Ποτέ δεν μας λείπουν τα χρήματα. Μας λείπουν άνθρωποι με όνειρα, που είναι έτοιμοι να “πεθάνουν” για αυτά τα όνειρα.»

«Ποτέ μην τα παρατάς. Σήμερα είναι δύσκολα, αύριο θα είναι χειρότερα, αλλά μεθαύριο θα βγει ο ήλιος.»

«Αν δεν τα παρατήσεις, έχεις ακόμα μια ευκαιρία. Το να τα παρατάς είναι η μεγαλύτερη αποτυχία.»

«Αν έχεις διαφορετική νοοτροπία, θα έχεις και διαφορετικό αποτέλεσμα.»

«Η δουλειά μου είναι να βοηθώ περισσότερους ανθρώπους να έχουν δουλειές.»

«Βοήθησε τους νέους. Οι μικροί άνθρωποι θα μεγαλώσουν.»

«Στον δρόμο προς την επιτυχία θα παρατηρήσεις ότι οι επιτυχημένοι δεν γκρινιάζουν και δεν παραπονιούνται συχνά.»

«Αν είμαστε μια καλή ομάδα και ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ένας από εμάς μπορεί να νικήσει δέκα από αυτούς.»

«Ένας πραγματικός επιχειρηματίας δεν έχει εχθρούς. Όταν το καταλάβει αυτό, δεν υπάρχουν όρια για εκείνον.»

«Όταν έχουμε χρήματα, αρχίζουμε να κάνουμε λάθη».

H Alibaba Group ιδρύθηκε… ρεφενέ!

Ο άνθρωπος που αν τον αναζητήσει κανείς στη Βικιπαίδεια, συνοδεύεται από πολλές ιδιότητες, Μεγιστάνας των επιχειρήσεων, Επενδυτής, Φιλάνθρωπος και πάντοτε Δάσκαλος, ξεκίνησε με τον πήχη ιδιαίτερα χαμηλά σε ότι αφορά στον τραπεζικό του λογαριασμό. Γι' αυτό και παρέμενε ανήσυχος. Ως χαμηλόμισθος καθηγητής Αγγλικών, έψαχνε το κενό στην αγορά, προκειμένου να το καλύψει. Και το βρήκε. Δεν ήταν προγραμματιστής. Δεν γνώριζε την τεχνολογία σε βάθος. Ήξερε όμως καλά τους ανθρώπους και τις αγορές. Έγραψε, όπως ο ίδιος έχει πει, τη λέξη China στο διαδίκτυο κι αυτό τον οδήγησε σε ελάχιστα αποτελέσματα. Αυτό ήταν.

Το 1999 ίδρυσε την Alibaba Group από το διαμέρισμά του, με μια μικρή ομάδα φίλων. 17 στο σύνολο, που πίστεψαν στην ιδέα του και συγκέντρωσαν όλοι μαζί περίπου 60.000 δολάρια για να προσπαθήσουν να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική. Η Alibaba, που αρχικά ξεκίνησε ως πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που συνέδεε κινεζικά εργοστάσια και προμηθευτές, με αγοραστές από όλο τον κόσμο, εξελίχθηκε σ’ έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς και εμπορικούς ομίλους της Κίνας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη, ενώ ο δάσκαλος Jack Ma έγινε ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες παγκοσμίως.

Σήμερα το Group δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς:

ηλεκτρονικό εμπόριο (online αγορές)

ψηφιακές πληρωμές

cloud computing

logistics

τεχνητή νοημοσύνη

streaming και media.

Ενώ μερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες του ομίλου είναι οι:

Alibaba.com (χονδρική αγορά)

Taobao (κάτι σαν κινεζικό eBay/Amazon)

Tmall (online mall για brands)

AliExpress (λιανικές πωλήσεις διεθνώς)

Alibaba Cloud (υπηρεσίες cloud)

O ίδιος ωστόσο, δεν διοικεί πλέον την εταιρεία ενεργά. Αποχώρησε από τη θέση του προέδρου το 2019 και σήμερα, παρόλο που παραμένει σημαντικός μέτοχος, δρα κυρίως ως επενδυτής και μέντορας, με την περιουσία του να εξακολουθεί να αποτελείται από πολλά μηδενικά. Υπολογίζεται περίπου στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός που τον κατατάσσει στην 85 η θέση παγκοσμίως, στη λίστα Forbes.

Φιλάνθρωπος και οικογενειάρχης – «Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζουν σαν πλουσιόπαιδα»

Κι αν η ιστορία της επαγγελματικής του επιτυχίας είναι γραμμένη με φωτεινά χρώματα, το ίδιο είναι κι η φιλανθρωπική του δράση. Εκπαίδευση, υγεία, περιβαλλοντικά έργα, είναι μερικοί μόνον από τους τομείς που στηρίζει, με την ελπίδα ότι θ’ αφήσει μια σπουδαία παρακαταθήκη για τους συμπατριώτες του και όχι μόνον. Η μόνη πτυχή της ζωής του, για την οποία προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ και να παραμένει προσγειωμένος είναι η οικογενειακή. Παντρεμένος με την Zhang Ying -τη συμφοιτήτρια που ερωτεύτηκε πριν από δεκαετίες- έχουν φέρει στον κόσμο δύο παιδιά και παραμένουν μια «ομάδα» μέχρι και σήμερα. Μακριά όμως από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του περί ισορροπίας ανάμεσα στην επιτυχία και την προσωπική ζωή.

Άλλωστε όπως έχει δηλώσει… «Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζουν σαν πλουσιόπαιδα. Θέλω να είναι ανεξάρτητα και να καταλαβαίνουν τον κόσμο.»