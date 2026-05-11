Θες να μάθεις αν έρχεται πυρηνική καταστροφή; Δες τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι

Ο πλούτος τους ζαλίζει. Διαθέτουν χρήματα, εξελιγμένα καταφύγια και ιδιωτικά τζετ. Οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου σίγουρα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντεπεξέλθουν καλύτερα στην περίπτωση πυρηνικής καταστροφής.

Σε αυτή την υπόθεση στηρίζεται το τελευταίο project του καλλιτέχνη και προγραμματιστή από το Λος Άντζελες, Κάιλ Μακντόναλντ, ο οποίος δημιούργησε την υπηρεσία «Apocalypse Early Warning System»(Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Αποκάλυψης).

Ουσιαστικά η υπηρεσία προβλέπει την πιθανότητα πυρηνικής αποκάλυψης παρακολουθώντας την κίνηση των ιδιωτικών τζετ στον κόσμο. Εάν ένας μεγάλος αριθμός τζετ εγκαταλείψει ξαφνικά τις βάσεις του στα αστικά κέντρα, εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι για τους υπόλοιπους από εμάς.



«Σε περίπτωση επικείμενης πυρηνικής αποκάλυψης, υποψιαζόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά τζετ θα ταξιδέψουν αμέσως αεροπορικώς και θα δραπετεύσουν από τα κέντρα των πόλεων», υποστηρίζει ο δημιουργός του project.



Ο σελίδα του φιλτράρει δεδομένα από μια υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων για να δώσει έναν κατά προσέγγιση αριθμό επαγγελματικών τζετ που βρίσκονται στον αέρα το τελευταίο μισάωρο και τον συγκρίνει με τον αντίστοιχο αριθμό που καταγράφηκε το ίδιο μισάωρο τις προηγούμενες εβδομάδες, προσαρμόζοντάς τον για τις περιόδους διακοπών όταν αναμένονται περισσότερες πτήσεις.

Με βάση αυτή τη σύγκριση, η υπηρεσία καταλήγει σε ένα «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε κλίμακα που κυμαίνεται μεταξύ από το ένα έως το πέντε. Το ένα είναι αμελητέο έως χαμηλό και το πέντε παρουσιάζεται ως ένδειξη ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου πιστεύουν ότι είναι καιρός να φύγουν.



Ο Μακντόναλντ υποστηρίζει ότι οι δισεκατομμυριούχοι είναι πιθανό να λάβουν τα άσχημα νέα κάποιες ώρες πριν από όλους τους υπόλοιπους, επομένως οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση τζετ θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.



«Αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται παράλληλα με άλλες ενδείξεις», σημειώνεται ωστόσο.



«Ο γενικός μου στόχος εδώ είναι να δώσω στους ανθρώπους το είδος της νοοτροπίας ενός χάκερ, ώστε να μπορούν να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω μας και όχι μόνο να ακούν θόρυβο, αλλά να μπορούν να διακρίνουν κάποια από αυτά τα μοτίβα», δήλωσε ο Μακντόναλντ στη Washington Post.