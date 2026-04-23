Μακένζι Σκοτ: Το «χρυσό» διαζύγιο με τον Mr. Amazon και οι φιλανθρωπίες 26 δισ. δολαρίων

Το 2019, πήρε μια απόφαση που για ορισμένους φαντάζει αδιανόητη. Πήρε διαζύγιο από τον δισεκατομμυριούχο, ισχυρό άνδρα της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Κι ενώ πολλοί θα περίμεναν, ίσως, ότι θα αναλωνόταν σε μια ζωή γεμάτη πολυτέλειες ή ότι θα επένδυε τα χρήματα αυτά σε κορυφαίες επιχειρήσεις, εκείνη φρόντισε να τους διαψεύσει.

Η Μακένζι Σκοτ επέλεξε να γράψει τη συνέχεια της προσωπικής της ιστορίας με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο, αφού έχει καταφέρει να μετατρέψει το όνομα της σε συνώνυμο της φιλανθρωπίας, έχοντας δωρίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκεκριμένα, από το 2019 και μετά, έχει διαθέσει πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της περιουσίας της. Και συνεχίζει!

Δισεκατομμυριούχος αλλά πάνω απ’ όλα φιλάνθρωπος

Η Σκοτ γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1970 στην Καλιφόρνια, από την Χολιντέι Ρόμπιν και τον οικονομικό σύμβουλο, Τζέισον Μπέικερ Τάτλ. Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και ανακάλυψε τη μεγάλη της αγάπη για τα βιβλία, με τη βοήθεια της καθηγήτριάς της, Τόνι Μόρισον, που είχε τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1993. Εξέδωσε δύο δικά της μυθιστορήματα , το «The Testing of Luther Albright» για το οποίο τιμήθηκε με το αμερικανικό Βραβείο Βιβλίου και το Traps.

Αναμενόμενο θα σκεφτούν όσοι τη γνωρίζουν, αφού όπως έχει δηλώσει η ίδια, θυμάται τον εαυτό της να γράφει στην ηλικία των έξι ετών, το «The Book Worm», ένα βιβλίο 142 σελίδων που καταστράφηκε σε μια πλημμύρα.

Το 1992 όμως, η ζωή της πήρε μια διαφορετική τροπή που ούτε και η ίδια μπορούσε να φανταστεί. Ο δρόμος της διασταυρώθηκε με τον… συνάδελφό της Τζεφ Μπέζος, αφού κι οι δύο εργάζονταν για ένα μεγάλο επενδυτικό σχήμα, το D.E.Shaw. Ο έρωτάς τους, κεραυνοβόλος. Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν, αποχώρησαν από την εταιρεία, μετακόμισαν στο Σιάτλ κι άρχισαν να χτίζουν, μαζί, τον δικό τους κολοσσό από το γκαράζ του σπιτιού τους.

Η ίδια στάθηκε στο πλευρό του σε κάθε βήμα του εγχειρήματος, ως ένας ιδιαίτερα βασικός πυλώνας. Στο όνομα της εταιρείας, στο επιχειρηματικό σχέδιο, τους λογαριασμούς, τις παραγγελίες, το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο που θα καθιέρωνε την Amazon, στον χώρο του εμπορίου. Μέχρι που εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα στο γάμο τους. Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τρεις γιούς και μια κόρη από υιοθεσία, έβαλε τελεία στην κοινή του ζωή, μετά από 26 χρόνια. Αυτό όμως δεν ήταν το τέλος μιας εντυπωσιακής πορείας για την πρώην σύζυγό του Μπέζος, αλλά η αρχή μιας φωτεινής διαδρομής.

Το πιο ακριβό διαζύγιο στην ιστορία

Το διαζύγιό τους, χαρακτηρίστηκε από τα μέσα ως ένα από τα ακριβότερα στην ιστορία, αφού έλαβε το 25% της κοινής τους συμμετοχής στην Amazon, που αντιστοιχούσε περίπου στο 4% της εταιρείας. Εκείνη την περίοδο, το μερίδιο αυτό αποτιμήθηκε σε περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια(!), καθιστώντας την Μακένζι Μπέζος ως μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο. Μόνο που δεν επαναπαύθηκε στις δάφνες της, αλλά έκανε το αναπάντεχο. Άλλαξε το επίθετό της σε Σκοτ, το οποίο ήταν το επώνυμο του παππού της κι έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Για την ακρίβεια, στη φιλανθρωπία. Έχοντας ως όχημα το Yield Giving, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιούργησε με σκοπό να μετατρέψει τον πλούτο της, σε κοινωνική προσφορά, ξεκίνησε να διανέμει σημαντικό μέρος της περιουσίας της, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Και μάλιστα, μ’ έναν σχετικά ανορθόδοξο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό το κείμενο που αναγράφεται στην αρχική σελίδα του ιδρύματος…

yield: (ρήμα) 1. αυξάνω 2. παραιτούμαι από τον έλεγχο

Η Yield πήρε το όνομά της από την πεποίθηση ότι προσθέτουμε αξία μέσω της παραίτησης από τον έλεγχο. Το δίκτυο προσωπικού και συμβούλων μας, έχει προσφέρει πάνω από 26.000.000.000 δολάρια σε 2.700+ δωρεές σε μη κερδοσκοπικές ομάδες για να τις χρησιμοποιήσουν όπως κρίνουν κατάλληλο προς όφελος των άλλων».

Με λίγα λόγια, η ομάδα της κάνει είτε μια «αθόρυβη» έρευνα για τον εντοπισμό οργανώσεων που βρίσκονται σε ανάγκη, είτε απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων. Στη συνέχεια προσφέρει τεράστια ποσά, αφήνοντας το ελεύθερο στους οργανισμούς να τα αξιοποιήσουν όπου τα χρειάζονται περισσότερο, αφού βασική της φιλοσοφία είναι πως η αξία της φιλανθρωπίας έχει ουσία, μόνον όταν ο δωρητής παραιτείται από τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των χρημάτων.

Μέχρι σήμερα, όπως σημειώνει και το ίδρυμα, έχει διαθέσει πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της περιουσίας της. Με κάποιον παραγωγικό τρόπο όμως, αυτή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τη λίστα Forbes που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, κατέχει την 84η θέση ανάμεσα στους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη. Μάλιστα το 2021, το 2024 και το 2025, το ίδιο περιοδικό την είχε συμπεριλάβει στις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο!

Πού δωρίζει τη μισή της περιουσία η πρώην κυρία Μπέζος

Υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ισότητα. Η Μακένζι Σκοτ δωρίζει τόσα πολλά χρήματα και με τόσο συνοπτικές διαδικασίες που σπάει κάθε κανόνα -αν υπάρχει- φιλανθρωπίας. Δεν αναζητά προβολείς, ούτε γκαλά με την ίδια στο επίκεντρο ως τιμώμενο πρόσωπο. Της αρκεί το αποτέλεσμα. Η τράπεζα τροφίμων που κατάφερε να επιβιώσει τρεις μήνες πριν την πτώχευση, το αγροτικό νοσοκομείο που χρειαζόταν ενίσχυση καθώς εξυπηρετούσε τρεις νομούς με εξοπλισμό της δεκαετίας του ’90, το πρόγραμμα της εκκλησίας που βοηθά πρώην φυλακισμένους να βρουν δουλειά. Κι εκείνη φροντίζει να είναι «εκεί», με ένα μήνυμα που στέλνει η ομάδα της...

«Παρακολουθούσαμε τη δουλειά σας. Πιστεύουμε σε αυτό που κάνετε. Θέλουμε να βοηθήσουμε».

Τόσο απλά, τόσο άμεσα. Με εκατομμύρια να καταφθάνουν στα ταμεία, χωρίς όρους και δεσμεύσεις. Με δωρεές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών:

Εκπαίδευση (πανεπιστήμια, κοινοτικά κολέγια, υποτροφίες)

Οργανώσεις για φυλετική και κοινωνική ισότητα

Μικροί, τοπικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες

Αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών

Αρκεί να σκεφτεί κανείς, πως σε μόνο μία πρωτοβουλία ανακοίνωσε τη διάθεση 250 επιχορηγήσεων του 1.000.000 δολαρίων η καθεμία, εστιάζοντας σε μικρούς οργανισμούς που συνήθως αγνοούνται από μεγάλους δωρητές.

Όσο για την υπόσχεσή της, που φαίνεται ότι εξακολουθεί να τηρεί ευλαβικά; Έχει δεσμευτεί να δωρίσει τουλάχιστον το μισό του πλούτου της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, έχοντας βάλει την υπογραφή της στο Giving Pledge. Μια φιλανθρωπική εκστρατεία, χωρίς νομικές δεσμεύσεις, που ιδρύθηκε το 2010 από τους Bill Gates, Melinda French Gates και Warren Buffett. Μια εθελοντική δέσμευση των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου να διαθέσουν την πλειοψηφία του πλούτου τους -πάνω από το 50%- σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, είτε όσο ζουν, είτε μέσω της διαθήκης τους.

Παρόλ’ αυτά, η περιουσία της Μακένζι Σκοτ εξακολουθεί και παραμένει υψηλή καθώς η αξία των μετοχών της Amazon αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις δωρεές!