«Γκάφα» της Amazon: Έστειλε κατά λάθος email που αποκάλυψε τις απολύσεις 16.000 υπαλλήλων

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας Amazon επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας μετά από tην αποστολή λανθασμένου email που αποκάλυπτε τις προθέσεις της.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε αργά την Τρίτη 27 Ιανουαρίου απευθύνεται σε υπαλλήλους στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Κόστα Ρίκα που θα δουν την πόρτα της εξόδου από την εταιρεία καθώς όπως αναφέρει η Amazon προσπάθειας «ενίσχυσης της εταιρείας».

Το μήνυμα προφανώς κοινοποιήθηκε κατά λάθος στους υπαλλήλους αφού λίγη ώρα μετά αναιρέθηκε η αποστολή του.

Νωρίς την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η Amazon σε επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε μειώσεις θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την «άρση της γραφειοκρατίας» στην εταιρεία.

Η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας στην εταιρεία, δήλωσε την Τετάρτη ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να κάνει «ευρείες μειώσεις κάθε λίγους μήνες», αναφερόμενη στην πρότερη ανακοίνωση για περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο.

«Ενώ πολλές ομάδες ολοκλήρωσαν τις οργανωτικές τους αλλαγές τον Οκτώβριο, άλλες ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει αυτό το έργο μέχρι τώρα», είπε. Η Amazon δεν έχει δηλώσει ποιες χώρες θα επηρεαστούν από τις περικοπές σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

«Ώρα για επανεξέταση»

Από τότε που ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου πριν από τέσσερα χρόνια, ο διάδοχός του, Άντι Τζάσι, έχει προχωρήσει στην περικοπή πολλών θέσεων εργασίας προσπαθώντας να φέρει μια πιο αυστηρή εργασιακή κουλτούρα.

Η εργασία στο γραφείο είναι πλέον υποχρεωτική πέντε ημέρες την εβδομάδα, καθιστώντας την Amazon μία από τις λίγες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που απαιτεί από τους υπαλλήλους της να βρίσκονται στο γραφείο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Η Amazon επικεντρώνεται επίσης στη μείωση του κόστους, παρακολουθώντας ακόμη και τη χρήση εταιρικών κινητών τηλεφώνων από τους υπαλλήλους της AWS σε μια προσπάθεια να περιορίσει μια μακροχρόνια αποζημίωση 50 δολαρίων ανά μήνα.

Σε ένα email που έστειλε ο Τζάσι στους υπαλλήλους πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, το οποίο έφερε στο φως το BBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι ήταν ευγνώμων για τις «προκλήσεις στις ευκαιρίες στην εργασία», καθώς «ο κόσμος αλλάζει με πολύ γρήγορο ρυθμό».

O Τζάσι αποκάλεσε αυτή την εποχή στην Amazon «μια εποχή για να ξανασκεφτούμε όλα όσα έχουμε κάνει κάποτε».

