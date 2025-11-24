Κούριερ πετάει στο έδαφος πακέτο με το χριστουγεννιάτικο δώρο παιδιού - Τον «έπιασε» η κάμερα

Εικόνες από κάμερα σπιτιού καταγράφουν τη στιγμή που ένας κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο ενός παιδιού, μπροστά από την πόρτα, στο Wellingborough του Northamptonshire στη Μεγάλη Βρετανία.

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει την εξώπορτα και με μια απότομη κίνηση, σηκώνει το κουτί – γεμάτο παιχνίδια – και το ρίχνει με δύναμη στο πλακόστρωτο, πριν χτυπήσει το κουδούνι και στη συνέχεια φύγει σαν να μην συνέβη τίποτα.

Οι γονείς, που είδαν το συμβάν, έμειναν άφωνοι από την απαράδεκτη συμπεριφορά, ειδικά ενόψει των γιορτών. Το περιστατικό έχει ήδη φτάσει στην Amazon, η οποία επιβεβαίωσε ότι ερευνά το θέμα.