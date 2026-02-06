Τρόμος στα ντελίβερι: «Κενά» στις εφαρμογές με επίδοξους διαρρήκτες να φέρνουν τις παραγγελίες

Διαστάσεις έχουν πάρει οι συνεχόμενες καταγγελίες πολιτών στην Επιθεώρηση Εργασίας για τα ντελίβερι καθώς αρκετοί έχουν παρατηρήσει ότι στο σύστημα της πλατφόρμας που παραγγέλνουν εμφανίζεται άλλο πρόσωπο από αυτό που τους χτυπά τελικά το κουδούνι.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει σύγχυση και προβληματισμό καθώς οι πολίτες φοβούνται για τυχόν διαρρήξεις από άτομα που εμφανίζονται στο κατώφλι του σπιτιού τους χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι στην πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ένας διανομέας στο STAR, ο οποίος συνεργάζεται με γνωστή εταιρεία delivery, «ξέρω συγκεκριμένα ανθρώπους που δούλεψαν εφαρμογή με την πρόφαση του διανομέα μόνο και μόνο για να εποπτεύουν χώρους ώστε αύριο μεθαύριο να μπορέσουν να τους διαρρήξουν».

Τα «κενά» και οι «τρύπες» στις πλατφόρμες

Όσον αφορά στους προσωπικούς κωδικούς που ανοίγουν οι πλατφόρμες στους εργαζόμενους τους προκειμένου να πιστοποιούνται τα στοιχεία τους, αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που έχουν εκμεταλλευτεί τυχόν «κενά» της εφαρμογής. «Είχε ανοίξει σε έναν ο οποίος άλλος έδινε την εφαρμογή του από εδώ και από εκεί. Ο άλλος βλέπεις ότι είναι χρήστης ουσιών και τον βλέπεις με ένα κουτί και λες "αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι στο δρόμο;" Τον έχουν βάλει να οδηγεί μηχανάκι, χωρίς καθρέφτη, με ουσίες, να μπαίνει σε σπίτι ανθρώπου;» συνεχίζει να λέει ο διανομέας.

Ένας επιχειρηματίας στον τομέα της εστίασης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «με μια άδεια μπορούν να δουλεύουν διάφοροι χωρίς να μπορεί η εφαρμογή να τους ελέγξει».

Ωστόσο σύμφωνα με Κοινοτική Οδηγία που εκδόθηκε το 2024 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα μέσω βιομετρικής επαλήθευσης να ελέγχουν τους διανομείς. Δηλαδή, την ώρα που ο ντελιβεράς μεταφέρει παραγγελία, να στέλνει φωτογραφία του στο σύστημα για να επαληθεύεται η ταυτότητά του. Αυτό εφαρμόζεται μόνο σε μια πλατφόρμα στην Ελλάδα και μάλιστα τους τελευταίους μήνες.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας έχει συστήσει Επιτροπή Σοφών προκειμένου το σχετικό νομοσχέδιο με τις ασφαλιστικές δικλείδες να είναι έτοιμο έως το τέλος του 2026 με βάση τη σχετική Κοινοτική οδηγία.