Viral η απόδειξη για την πρώτη παραγγελία μέσω της Amazon - Πώς αντέδρασαν Μασκ και Μπέζος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια απλή απόδειξη αγοράς που χρονολογείται από το 1995 και δείχνει το πρώτο αντικείμενο που πουλήθηκε ποτέ από την Amazon.



Το ενδιαφέρον είναι πως αφορούσε ένα βιβλίο για την Τεχνητή Νοημοσύνη - AI, κάτι που δείχνει πώς η συγκεκριμένη τεχνολογία είχε μπει από τότε στη ζωή μας. Τα σχόλια που συνόδευσαν τη δημοσιοποίηση της απόδειξης από τον Jon Erlichman στο X ήταν πολλά με τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος αλλά και τον Έλον Μασκ να μη μένουν ασυγκίνητοι...

«Ήταν η αρχή για κάτι σπουδαίο», έγραψε ο Μασκ.



It was the start of something great — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2026

Παράλληλα, σχολιάστηκε έντονα η εντυπωσιακή πορεία της εταιρείας, που ξεκίνησε από ένα online βιβλιοπωλείο σε ένα γκαράζ της Ουάσιγκτον για να καταλήξει σε μια εταιρεία - κολοσσό.

Η πορεία της Amazon

Η Amazon ιδρύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος στις 5 Ιουλίου 1994. Σήμερα, η εταιρεία έχει επεκταθεί σε αμέτρητους τομείς μέσω των θυγατρικών της:

Amazon Web Services: Cloud computing.

Zoox: Αυτόνομα οχήματα.

Kuiper Systems: Δορυφορικό ίντερνετ.

Amazon Lab126: Έρευνα και ανάπτυξη hardware.

Γιατί βιβλία;

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Bezos εξήγησε ότι το 1994 η χρήση του διαδικτύου αυξανόταν κατά 2.300% ετησίως. Παρά τις αργές ταχύτητες της εποχής, συνειδητοποίησε ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούσε να προσφέρει απεριόριστες επιλογές.



Τα βιβλία επιλέχθηκαν ως η πρώτη κατηγορία προϊόντων όχι λόγω προσωπικού γούστου, αλλά επειδή υπήρχαν εκατομμύρια τίτλοι παγκοσμίως, επιτρέποντας στην Amazon να εξυπηρετήσει ακόμα και το πιο εξειδικευμένο κοινό.

