Τεχνητή Νοημοσύνη: Η OpenAI προτείνει τετραήμερη εργασία με τον ίδιο μισθό

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, καλεί τις επιχειρήσεις να εξετάσουν πιλοτικά την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνεται και μεταβάλλει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας.

Η πρόταση εντάσσεται σε ένα σύνολο «ανθρωποκεντρικών» πολιτικών που στοχεύουν να βοηθήσουν την κοινωνία να προσαρμοστεί στις αλλαγές που φέρνει η AI, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, θα έχουν τόσο θετικά όσο και ανατρεπτικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα και τις καριέρες, σύμφωνα με άρθρο του ΒBC.

Νέες ευκαιρίες και τομείς απασχόλησης

Μεταξύ των προτάσεων της εταιρείας περιλαμβάνεται η ενίσχυση της απασχόλησης σε τομείς με έντονη ανθρώπινη επαφή, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η φροντίδα παιδιών.

Οι ιδέες αυτές, που απευθύνονται κυρίως στις ΗΠΑ, στοχεύουν να ανοίξουν τη συζήτηση για τα μέτρα που απαιτούνται, καθώς τα συστήματα AI γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά.

Ραγδαίες αλλαγές λόγω AI

Σύμφωνα με την OpenAI, η ταχύτητα με την οποία τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνουν εργασίες έχει ήδη μειώσει δραστικά τον χρόνο εκτέλεσης πολλών καθηκόντων.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, αν συνεχιστεί αυτή η πρόοδος, τα συστήματα θα μπορούν σύντομα να ολοκληρώνουν έργα που σήμερα απαιτούν μήνες ανθρώπινης εργασίας. Αυτό, όπως τονίζεται, θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, τη δημιουργία γνώσης και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκουν ευκαιρίες και νόημα στην εργασία τους.

OPENAI PROPOSES ROBOT TAX AND 4-DAY WORKWEEK



OpenAI released a policy framework for managing AI’s economic impact.



It includes a robot tax, a Public Wealth Fund, and a subsidized four-day workweek.



The proposals rely on corporate contributions, not guaranteed government… pic.twitter.com/qMJWaAXc8D — NewsForce (@Newsforce) April 9, 2026

Κίνητρα για καλύτερες συνθήκες εργασίας

Η OpenAI προτείνει οι επιχειρήσεις να ενθαρρύνονται ώστε να βελτιώσουν ουσιαστικά τα οφέλη των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δοκιμή τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

Παράλληλα, προτείνεται η αύξηση των εισφορών για συνταξιοδότηση, η κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των εξόδων υγείας, αλλά και η επιδότηση της φροντίδας παιδιών.

Επιφυλάξεις και κριτική

Η καθηγήτρια Τζίνα Νεφ από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ επισημαίνει ότι η ιδέα της ανταμοιβής των εργαζομένων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας δεν είναι νέα.

Ωστόσο, τονίζει πως η διαφορά σήμερα είναι ότι η OpenAI προτείνει οι εταιρείες να αυξήσουν τις αποδοχές των εργαζομένων, ενώ παράλληλα θα πληρώνουν για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνει, η εφαρμογή αυτών των πολιτικών προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, ώστε να υπάρξει νέα ισορροπία μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου.

Φόβοι για απώλεια θέσεων εργασίας

Οι προτάσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι ανησυχίες ότι η εξάπλωση της AI θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, έχει προειδοποιήσει ότι οι επιπτώσεις μπορεί να θυμίζουν εκείνες της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Παρά τις προβλέψεις, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αργήσουν να γίνουν αισθητές.

Ο οικονομολόγος Άνταμ Σλέιτερ από την Oxford Economics σημειώνει ότι πολλά σενάρια για την ανάπτυξη της AI βασίζονται σε αισιόδοξες παραδοχές, είτε ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας είτε ως προς την ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει, ιστορικά οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά οφέλη, όμως αυτά συχνά χρειάζονται δεκαετίες για να φανούν – και δεν αποκλείεται να εξασθενήσουν πιο γρήγορα από ό,τι αναμένεται.