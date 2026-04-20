Έπεσε το ChatGPT - Προβλήματα σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως

Προβλήματα σύνδεσης και λειτουργίας αντιμετωπίζουν το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου δεκάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAi

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Downdetector.com, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αδυνατούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους ή να χρησιμοποιήσουν το λόγισμικό.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 2,700 έσπευσαν να αναφέρουν το πρόβλημα στην ιστοσελίδα αφού εδώ και ώρα παρατηρείται διακοπή λειτουργίας.

Ο έλεγχος κατάστασης αναφέρει μάλιστα ότι το OpenAI εξακολουθεί να διερευνά το πρόβλημα.