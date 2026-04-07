Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις τάξεις - Δωρεάν ψηφιακός βοηθός για μαθητές Λυκείου

Σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Microsoft υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την οργανωμένη ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα, με αιχμή το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Στην πρώτη φάση της συνεργασίας, προβλέπεται η δημιουργία ενός δωρεάν και ασφαλούς ψηφιακού βοηθού μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Λυκείου και θα καλύπτει τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Πρόκειται για ένα εργαλείο που στοχεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη διδασκαλία, ενισχύοντας τη μελέτη και την κατανόηση.

«Στόχος να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Ενισχύουμε το Ψηφιακό Φροντιστήριο, σε συνεργασία με τη Microsoft, προσφέροντας στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου έναν δωρεάν, ασφαλή ψηφιακό βοηθό μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία στα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη μελέτη των μαθητών και λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο του εκπαιδευτικού. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την ισότιμη πρόσβαση στην εξατομικευμένη μάθηση, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή οικονομικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, ενισχύουμε τους εκπαιδευτικούς με νέα εργαλεία και δεξιότητες, ώστε να αξιοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μας φοβίζει· πρέπει να μας κινητοποιεί να σχεδιάσουμε το σχολείο του αύριο. Ένα σχολείο που συνδυάζει την τεχνολογία με τον ανθρώπινο ρόλο του εκπαιδευτικού, διευρύνει τις ευκαιρίες για κάθε παιδί και δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά καλλιεργεί υπεύθυνη, κριτική και δημιουργική σκέψη.»

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει ισχυρός σύμμαχος της εκπαίδευσης»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί, και πρέπει, να γίνει ένας ισχυρός, υπεύθυνος σύμμαχος της εκπαίδευσης. Με αυτή τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, κάνουμε σήμερα ένα πρώτο βήμα, εστιάζοντας αρχικά στο πώς η ΤΝ μπορεί να υποστηρίξει έμπρακτα κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως τόπου ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, προσφέροντας εξατομικευμένη εκπαιδευτική βοήθεια ως συμπλήρωμα της σχολικής μάθησης. Στόχος μας είναι η τεχνολογία να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα: να μειώνει ανισότητες, να ενισχύει τις δεξιότητες των νέων και να προετοιμάζει τη νέα γενιά για το μέλλον. Παράλληλα, εξετάζουμε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να σταθεί δίπλα και σε κάθε εκπαιδευτικό ως ένας ουσιαστικός συνεργάτης, ενισχύοντας τη διδασκαλία και δημιουργώντας νέες δυνατότητες μάθησης για όλους».