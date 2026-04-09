Νέα εποχή για το ελληνικό σχολείο: Έρχονται 230 νέα βιβλία - Αναλυτικά η λίστα

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε την ένταξη 230 βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), σηματοδοτώντας μια νέα, ουσιαστική φάση εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου στο ελληνικό σχολείο. Η ένταξη αυτή συνδέεται άμεσα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και ενισχύει την ποιότητα του διδακτικού υλικού.

Η ένταξη αυτή συνδέεται άμεσα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και ενισχύει την ποιότητα του διδακτικού υλικού. Η διαδικασία επιλογής των βιβλίων περιλάμβανε:

θεσμική προετοιμασία και έκδοση προδιαγραφών

υποβολή βιβλίων και ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων από πολυμελείς ομάδες συγγραφέων, πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών

αξιολόγηση με επιστημονικά, παιδαγωγικά και τεχνικά κριτήρια από εξωτερικούς αξιολογητές

έγκριση πρακτικών, υπογραφή συμφωνητικών και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Τα εγκεκριμένα βιβλία θα αναρτηθούν στις επόμενες ημέρες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ενώ σύντομα θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς, τις προθεσμίες και τα σχετικά θέματα. Η πρόσβαση στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. γίνεται μέσω των ιστοσελίδων mdv.iep.edu.gr και ebooksdl.cti.gr.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) διαχειρίζεται το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, διασφαλίζοντας ομαλή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Τα βιβλία θα διανεμηθούν στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2027-2028.

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Το πολλαπλό βιβλίο αποτελεί μια μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας, με αυξημένες επιστημονικές, παιδαγωγικές και οργανωτικές απαιτήσεις. Η σημερινή εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και απαιτητικής διαδικασίας συγγραφής, υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης, η οποία στηρίχθηκε στη συμβολή των συγγραφικών ομάδων και των αξιολογητών. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά με συνέπεια και προσήλωση στην ποιότητα, ώστε η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών να υποστηριχθεί από σύγχρονο, αξιόπιστο και πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό».