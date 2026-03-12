Γιατί ακόμη και οι δισεκατομμυριούχοι παίρνουν στεγαστικά δάνεια για τις επαύλεις τους

Η εικόνα ενός δισεκατομμυριούχου που ζητά στεγαστικό δάνειο μοιάζει παράδοξη. Ωστόσο, στον κόσμο των υπερ-πλούσιων είναι μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική.



Ο Έλον Μασκ επικεφαλής της Tesla και ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες στον κόσμο, έχει συνάψει στεγαστικά δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για ακίνητα στην Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, είχε λάβει χρηματοδότηση περίπου 61 εκατ. δολαρίων από τη Morgan Stanley για την αγορά πέντε κατοικιών.

Το ποσό μοιάζει μικρό σε σύγκριση με την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση αυτή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι υπερ-πλούσιοι διαχειρίζονται τον πλούτο τους.

Γιατί οι πλούσιοι δεν πληρώνουν πάντα με μετρητά

Η απάντηση είναι απλή: τα περισσότερα χρήματα των δισεκατομμυριούχων δεν βρίσκονται σε μετρητά.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους είναι επενδεδυμένο σε:

μετοχές

επιχειρηματικές συμμετοχές

επενδυτικά χαρτοφυλάκια

ομόλογα ή άλλα assets

Αυτό σημαίνει ότι η ρευστοποίηση μεγάλων ποσών για την αγορά ενός ακινήτου δεν είναι πάντα η πιο συμφέρουσα επιλογή.

Αν οι επενδύσεις αποδίδουν περισσότερο από το επιτόκιο ενός δανείου, τότε ο δανεισμός θεωρείται οικονομικά πιο αποδοτικός.

Το παράδειγμα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Την ίδια στρατηγική, σύμφωνα με το Fortune έχει ακολουθήσει και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ιδρυτής της Meta Platforms. Το 2012 αναχρηματοδότησε την κατοικία του στο Πάλο Άλτο με 30ετές στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο μόλις 1,05%, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιευτεί από το CNBC.

Με τόσο χαμηλό επιτόκιο, η επιλογή να δεσμεύσει εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για την αγορά του σπιτιού θα είχε μικρότερο οικονομικό νόημα σε σχέση με τη διατήρηση των κεφαλαίων του σε επενδύσεις.

Η ίδια στρατηγική από celebrities και επενδυτές

Η πρακτική των λεγόμενων mega-mortgages δεν αφορά μόνο τους μεγιστάνες της τεχνολογίας. Η Πάρις Χίλτον χρηματοδότησε μέρος της αγοράς της πολυτελούς έπαυλης που απέκτησε στο Μπέβερλι Χιλς – πρώην ιδιοκτησίας του Mark Wahlberg – με δάνειο δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τη JPMorgan Chase.

Παρότι η περιουσία της υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, επέλεξε τη χρηματοδότηση αντί της πλήρους πληρωμής με μετρητά.

Φορολογία, επενδύσεις και η στρατηγική «buy, borrow, die»

Ένας ακόμη λόγος που οι υπερ-πλούσιοι χρησιμοποιούν δανεισμό είναι τα φορολογικά οφέλη.



Σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να δανείζονται χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τις μετοχές ή το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, αποφεύγοντας έτσι την πώληση περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή φόρου υπεραξίας.



Η στρατηγική αυτή περιγράφεται συχνά με τον όρο «buy, borrow, die». Δηλαδή:

αγοράζεις assets που αυξάνουν την αξία τους

δανείζεσαι χρησιμοποιώντας τα ως εγγύηση

και τελικά τα μεταβιβάζεις στους κληρονόμους με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση.

Το βασικό μάθημα για τους αγοραστές

Η πρακτική των δισεκατομμυριούχων δεν σημαίνει ότι ο δανεισμός είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για όλους. Δείχνει όμως μια βασική αρχή της οικονομίας: η αξία της ρευστότητας και της ευελιξίας των κεφαλαίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το να κρατά κανείς τα χρήματά του επενδυμένα και να χρηματοδοτεί μια αγορά μέσω δανείου μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτικό από την πλήρη πληρωμή ενός ακινήτου.