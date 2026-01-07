Δείκτης Bloomberg: Πρωτοφανής συγκέντρωση πλούτου – Το 25% σε μόλις 8 άτομα

Το 2025 καταγράφηκε ως χρονιά-ορόσημο για την παγκόσμια οικονομική ελίτ. Οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη είδαν τις περιουσίες τους να διογκώνονται κατά 2,2 τρισ. δολάρια, σε ένα ράλι πλούτου που δύσκολα περνά απαρατήρητο ειδικά σε έναν κόσμο που παλεύει ακόμη με πληθωρισμό και ανισότητες.



Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, η συνολική καθαρή αξία των 500 κορυφαίων δισεκατομμυριούχων εκτοξεύτηκε στα 11,9 τρισ. δολάρια. Ο βασικός καταλύτης; Η εκρηκτική άνοδος των αγορών μετοχών, τα κρυπτονομίσματα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε συνδυασμό με ένα πολιτικό περιβάλλον που αποδείχθηκε φιλικό προς το μεγάλο κεφάλαιο μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του 2024.

Η μοναδική σοβαρή «ρωγμή» στο αφήγημα της αδιάκοπης ανόδου σημειώθηκε τον Απρίλιο, όταν οι ανησυχίες για νέους δασμούς προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια κεφαλαίων από την εποχή της πανδημίας. Ήταν, ωστόσο, ένα σύντομο διάλειμμα σε μια κατά τα άλλα εντυπωσιακή χρονιά.

Στην κορυφή οι ψηφιακές τεχνολογίες

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτούργησε ως βασικός επιταχυντής πλούτου για τον τεχνολογικό κλάδο, που ηγήθηκε των κερδών. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου το 25% του συνολικού πλούτου του δείκτη συγκεντρώνεται σε μόλις οκτώ πρόσωπα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Λάρι Πέιτζ της Alphabet και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon.

Στην κορυφή της πυραμίδας, ο Έλον Μασκ παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, κλείνοντας τη χρονιά με περιουσία 622,7 δισ. δολαρίων και ετήσια αύξηση που άγγιξε τα 190,3 δισ. δολάρια , νούμερα που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά.



Την έκπληξη, ωστόσο, έκανε ο Λάρι Έλισον της Oracle . Με επιθετικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η περιουσία του εκτινάχθηκε στα 249,8 δισ. δολάρια, καταγράφοντας κέρδη 57,7 δισ. μέσα σε έναν μόλις χρόνο, ενώ το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο και λόγω της εμπλοκής του στη συμφωνία Paramount – Warner Bros.

ΕΡΑ - Wikiedia

Μέταλλα, πρώτες ύλες και γεωπολιτική

Πέρα από την τεχνολογία, η γεωπολιτική σημασία των πρώτων υλών, από τον χαλκό έως τις σπάνιες γαίες, απογείωσε και τους παραδοσιακούς «παίκτες» των μεταλλείων. Η Αυστραλή Τζίνα Ράινχαρτ αύξησε την περιουσία της στα 37,7 δισ. δολάρια, προσθέτοντας 12,6 δισ. μέσα στο 2025, ενώ ανάλογη πορεία κατέγραψε και η οικογένεια Λούκσιτς από τη Χιλή.

Ιδιαίτερα κερδισμένοι βγήκαν και ο Ντόναλντ Τραμπ με την οικογένειά του, καθώς η συνολική τους περιουσία ανήλθε στα 6,8 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική ισχύς και η οικονομική άνοδος συχνά βαδίζουν χέρι-χέρι.



Συμπερασματικά, το 2025 επιβεβαίωσε με τον πιο ωμό τρόπο ότι η συγκέντρωση πλούτου σε συγκεκριμένους κλάδους και πρόσωπα όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά εντείνεται ακόμη κι όταν οι διεθνείς αγορές στέλνουν κατά διαστήματα προειδοποιητικά σήματα.