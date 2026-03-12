Παράπονα Ράμα σε Ερντογάν: Η αξία Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε είναι μεγαλύτερη από το εμπόριο μας

Aιχμηρή παρέμβαση για τις οικονομικές σχέσεις Άγκυρας - Τιράνων έκανε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα δηλώνοντας ότι η συνολική αξία των τουρκικών ποδοσφαιρικών κολοσσών Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε ενδέχεται να ξεπερνά τον όγκο του εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας.



Σε συνέντευξή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα στενές, ωστόσο το οικονομικό αποτύπωμα της Άγκυρας στα Βαλκάνια δεν ανταποκρίνεται στην πολιτική επιρροή της.



Ο Ράμα για να δείξει το χάσμα μεταξύ πολιτικής συνεργασίας και οικονομικών δεσμών, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική σύγκριση με το τουρκικό ποδόσφαιρο. Όπως είπε, δεν έχει κάνει ακριβή υπολογισμό, όμως «φοβάμαι ότι μαζί η αξία της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε είναι μεγαλύτερη από την αξία του εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας και αυτό δεν είναι αρκετό».



Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κάλεσε την Άγκυρα να επενδύσει περισσότερο στην οικονομία και στις υποδομές των Βαλκανίων, σημειώνοντας ότι η συνεργασία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις καλές πολιτικές σχέσεις ή στη δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην περιοχή.



Παρά την κριτική, ο Αλβανός πρωθυπουργός τόνισε ότι διατηρεί πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο και χαρακτήρισε τη συνεργασία των δύο χωρών στρατηγικής σημασίας για την περιοχή.

