Οι άγρυπνες νύχτες του Νικολάς Μαδούρο στο κελί της Νέας Υόρκης: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Παραμένει εδώ και δυόμισι μήνες στην απομόνωση. Σε ένα μικροσκοπικό κελί των φυλακών της Νέας Υόρκης. Οι μέρες κυλούν βασανιστικά και οι νύχτες χωρίς ύπνο για τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος -σύμφωνα με αναφορές- ουρλιάζει ότι είναι «ο πρόεδρος της Βενεζουέλας» και ότι τον κακομεταχειρίζονται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων ABC, ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Κέντρο Κράτησης Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν. Το κελί του είναι 2Χ3 μέτρα και όπως λέει ο σύμβουλος φυλακών Σαμ Μάνγκελ «κανείς δεν θα ήθελε να περάσει ούτε λεπτό εκεί».

Ο Μαδούρο κρατείται σε ειδική μονάδα στέγασης, όπου βρίσκεται σε απομόνωση. Του επιτρέπεται να βγαίνει έξω τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, αλυσοδεμένος και συνοδευόμενος από δύο φρουρούς. Εκεί, μπορεί να κάνει ντους, να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο, να έχει πρόσβαση στο email ή να βγει σε μια μικρή εξωτερική βεράντα.

Το ABC αναφέρει ότι ο δικηγόρος ενός άλλου κρατούμενου από τη Βενεζουέλα, που κρατείται κοντά στον Μαδούρο, είπε ότι τον άκουσε να καλεί σε βοήθεια τη νύχτα. «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, πείτε στη χώρα μου ότι με απήγαγαν. Πείτε στη χώρα μου ότι μας κακομεταχειρίζονται εδώ», φέρεται να είπε.

Οι σωφρονιστικές αρχές αρνήθηκαν να παράσχουν λεπτομέρειες για τη φυλάκιση του Μαδούρο, λέγοντας στο ABC ότι «για λόγους ασφάλειας και απορρήτου, το Γραφείο Φυλακών δεν αποκαλύπτει τις συνθήκες κράτησης κανενός κρατουμένου».

Έξω από τη φυλακή, η διάδοχος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, συνεχίζει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ. Μάλιστα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση Μαδούρο ότι έχει αναγνωρίσει επίσημα την Ροντρίγκεζ ως τον νόμιμο αρχηγό κράτους της χώρας.

«Ο Μαδούρο είναι κατηγορούμενος για ναρκωτικά και περιμένει δίκη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο Μάικλ Κόζακ, ανώτερος αξιωματούχος του Γραφείου για τις Υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ισχυρίστηκε ότι ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επίτευξη μιας «σταδιακής διαδικασίας που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για μια ειρηνική μετάβαση προς μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση».