Επιστρέφει στο «εδώλιο» ο Νικολάς Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο επιστρέφει σήμερα Πέμπτη (26/3) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, σε μια νέα ακροαματική διαδικασία που συνδέεται τόσο με τις σοβαρές κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών που αντιμετωπίζει όσο και με τη διαμάχη για τη χρηματοδότηση της νομικής του υπεράσπισης.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα σχετικά έξοδα.

Το ζευγάρι έχει δηλώσει αθώο στις κατηγορίες, που περιλαμβάνουν συνωμοσία για «ναρκοτρομοκρατία», και κρατείται στο Μπρούκλιν εν αναμονή της δίκης. Οι συνήγοροί τους ζητούν από το δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται το δικαίωμά τους να επιλέξουν οι ίδιοι τον δικηγόρο τους, όπως προβλέπει η 6η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Λευκός Οίκος: «Δεν τον αναγνωρίζουμε ως πρόεδρο»

Η αμερικανική πλευρά αντιτείνει ότι, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας από το 2019, δεν υπάρχει λόγος να επιτραπεί η χρήση κρατικών πόρων της χώρας για την κάλυψη των αμοιβών των δικηγόρων του. Οι εισαγγελείς σημειώνουν επίσης ότι, εφόσον δεν μπορεί να πληρώσει ιδιώτες συνηγόρους, μπορεί να του οριστεί δημόσιος συνήγορος.

Η ακρόαση είναι η δεύτερη δημόσια εμφάνιση του Μαδούρο και της Φλόρες σε αμερικανικό δικαστήριο μετά τη σύλληψή τους στις αρχές Ιανουαρίου, στο πλαίσιο επιχείρησης των αμερικανικών αρχών στο Καράκας. Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, ενώ οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Καράκας παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος