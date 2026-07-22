ΗΠΑ: Τον Ιούνιο του 2027 θα διεξαχθεί η δίκη του Νικολάς Μαδούρο

Σε ένα χρόνο από τώρα περίπου θα πραγματοποιηθεί τελικά η δίκη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που εξέπεσε αναγκαστικά από το αξίωμα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του χρόνου, όπου δεσμεύθηκε από αμερικανούς στρατιωτικούς και οδηγήθηκε μαζί με τη γυναίκα του στη Νέα Υόρκη, όπου κρατείται σε φυλακή έως και σήμερα.

Η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη με έναρξη την 1η Ιουνίου του 2027 υπό την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, όπως έγινε γνωστό σήμερα στην προπαρασκευαστική ακροαματική διαδικασία ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο διώκεται συνολικά για τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ αυτών και για τρομοκρατία που συνδέεται με τα ναρκωτικά, ενώ η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες. Και οι δύο αρνούνται όσα τους καταλογίζονται από το κράτος των ΗΠΑ, ενώ ο Νικολά Μαδούρο έχει διατυπώσει πως η σύλληψή του συνιστά απαγωγή και ο ίδιος είναι «αιχμάλωτος».



Η είδηση για τον ορισμό της δικασίμου έρχεται αφού η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε τελικά το πράσινο φως προκειμένου η Βενεζουέλα να καλύψει τα δικηγορικά έξοδα του πρώην προεδρικού ζεύγους, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση είχε αρχικά εμποδίσει, επικαλούμενη τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα.



Σημειώνεται ότι πέρα από την ποινική διαδικασία σε βάρος του πρώην προέδρου, οι οικογένειες πέντε νεαρών ανδρών που σκοτώθηκαν στη Βενεζουέλα κατέθεσαν στις αρχές Ιουλίου αγωγή σε αστικό δικαστήριο εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι διέταξε τις εκτελέσεις τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου κρατικής βίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ