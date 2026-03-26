Alter Ego και Motor Oil μπαίνουν στη συνδρομική πλατφόρμα ΑΝΤ1+

Η Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 26.03.2026 η θυγατρική της IREON INVESTMENTSLIMITED υπέγραψε συμφωνία με την ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV BV (έδρα Ολλανδία μέλος του Ομίλου ANTENNA) και την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ALTER EGOMEDIA A.E. για την απόκτηση ποσοστού 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ANTENNAGREECE SUPPORTSERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η τελευταία θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση της συνδρομητικής πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου με την εμπορική επωνυμία ANT1+.

Ειδικότερα, η IREON INVESTMENTSLIMITED θα αγοράσει από την ANTENNA TV BV 3.000.000 κοινές μετοχές εκδόσεως ANTENNA GREECE SUPPORTSERVICES Μ.Α.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ 3 εκατ. και θα αποκτήσει επιπλέον 2.508.245 κοινές μετοχές μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ANTENNA GREECESUPPORT SERVICESΜ.Α.Ε. με καταβολή μετρητών εισφέροντας ποσό Ευρώ 2.508.245.

Σε συνέχεια της πώλησης μετοχών από την Πωλήτρια και την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης που αναφέρεται παραπάνω, η νέα μετοχική σύνθεση της ANTENNA GREECESUPPORT SERVICESΜ.Α.Ε. θα διαμορφωθεί ως εξής: IREON INVESTMENTS LIMITED: 33,4%, ALTER EGOMEDIA A.E.: 33,3%, ANTENNA TVBV: 33,3%.

Μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε., η IREON INVESTMENTSLIMITED αποκτά πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές ροής δεδομένων (streaming) καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών καναλιών παροχής υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές.

Η πιο πάνω συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Η «ALTER EGO MEDIA A.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1) Την 26.3.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ, αφενός της ALTER EGO MEDIAκαι της εταιρείας IREON INVESTMENTS LIMITED, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil Hellas, και αφετέρου της εταιρείας ΑNTENNA TV BV, μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, για την απόκτηση συμμετοχής από τις αφενός συμβαλλόμενες στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORTΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών με την επωνυμία ΑΝΤ1+

2) Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η συμμετοχή της ALTER EGOMEDIA στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 33,3% και θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού €5,5εκ. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ή/και από προϊόν τραπεζικού δανεισμού.

3) Μέσω της Συναλλαγής, στο κεφάλαιο της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ GREECESUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα εισέλθει με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής (33,4%) και η εταιρεία IREON INVESTMENTS LIMITED ούτως ώστε, μετά την ολοκλήρωσή της, να προκύψει ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων, με σκοπό τη μετεξέλιξη του ANT1+ σε μία ανανεωμένη συνδρομητική πλατφόρμα, με νέα εμπορική επωνυμία, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των χρηστών.

4) Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

5) Η συμμετοχή της Εταιρείας στη Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου.