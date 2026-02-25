Βαθμολογία UEFA: Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν έφερε την Ελλάδα κοντά στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του διαδρομή στο Champions League με μια εμφάνιση που είχε ουσία, ακόμη κι αν δεν είχε συνέχεια. Το 0-0 στη Γερμανία απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν,σε συνδυασμό με την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», σήμανε τον αποκλεισμό. Ωστόσο, η εικόνα στη ρεβάνς και κυρίως το βαθμολογικό όφελος για τη χώρα, δίνουν διαφορετική ανάγνωση στο αποτέλεσμα.



Στη BayArena, οι «ερυθρόλευκοι» προσέγγισαν το ματς με πειθαρχία και καθαρό πλάνο. Περιόρισαν τους χώρους, διαχειρίστηκαν σωστά τις μεταβάσεις της Λεβερκούζεν και δεν επέτρεψαν στο παιχνίδι να ανοίξει σε ρυθμό που θα τους εξέθετε. Το τελικό «μηδέν» μπορεί να μην έφερε την ανατροπή, έφερε όμως 200 πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.



Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει άμεση αντανάκλαση στη μάχη της κατάταξης. Η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση με 46.712 βαθμούς, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι της Πολωνίας (12η) και κρατώντας «μαξιλάρι» ασφαλείας περίπου 1.600 πόντων. Παράλληλα, η διαφορά από τη 10η Τσεχία μειώθηκε στους 900 βαθμούς, κρατώντας ζωντανή την προοπτική προσέγγισης, εφόσον υπάρξει συνέχεια από τις ελληνικές ομάδες.



Η βαθμολογία της UEFA