Live το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό
Δείτε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.
Με μοναδικό στόχο το διπλό που θα τον διατηρήσει σε τροχιά κορυφής ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στις Σέρρες. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από την ισοπαλία - αποκλεισμό από το Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν και πλέον μοναδικός στόχος των νταμπλούχων Ελλάδας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χωρίς τους Ποντένσε, Κλέιτον και Ορτέγκα η αποστολή των «ερυθρόλευκων».