Live το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό

Με μοναδικό στόχο το διπλό που θα τον διατηρήσει σε τροχιά κορυφής ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στις Σέρρες. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από την ισοπαλία - αποκλεισμό από το Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν και πλέον μοναδικός στόχος των νταμπλούχων Ελλάδας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χωρίς τους Ποντένσε, Κλέιτον και Ορτέγκα η αποστολή των «ερυθρόλευκων».

Live η αναμέτρηση