Τζολάκης: Συγκαταλέγεται στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων

Ο Κωνσταντής Τζολάκης με τις σταθερά καλές εμφανίσεις του έχει αυξήσει σημαντικά την αγοραστική του αξία, κάτι που αποτυπώνεται και στη σχετική λίστα του CIES Football Observatory. Ο 23χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται πλέον στην 7η θέση των πιο ακριβών γκολκίπερ παγκοσμίως που αγωνίζονται εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με εκτιμώμενη αξία 11,23 εκατ. ευρώ.

Το όνομά του έχει ήδη συνδεθεί με μεταγραφικά σενάρια στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και με τη Γιουβέντους, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι το καλοκαίρι θα απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα.

Στη λίστα του CIES, λίγο χαμηλότερα από τον Τζολάκη βρίσκονται ο Κέβιν Μάιερ της Κρουζ Αζούλ (11,19 εκατ.), ο Ουγκουρτσάν Τσακίρ της Γαλατασαράι (10,56 εκατ.) και ο Εβέν Ζαουέν της Ρεμς (10,14 εκατ.).

Πιο πάνω στη σχετική κατάταξη βρίσκονται ο Χόρνιτσεκ της Μπράγκα, ο Στάνισλαβ Αγκάτσεφ της Κρασνοντάρ, ο Ματέι Κόβαρ της Αϊντχόφεν, ο Ρομ Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ, ο Ντιόγο Κόστα της Πόρτο, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα με εκτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 38,99 εκατ. ευρώ.

Με απλά λόγια, ο Τζολάκης έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο πολύτιμους νεαρούς τερματοφύλακες εκτός των κορυφαίων πρωταθλημάτων και όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.