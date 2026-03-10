Ολυμπιακός: Τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» για να προκριθούν απευθείας στο Champions League

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος πλησιάζει και η αγωνία κορυφώνεται, καθώς η μάχη του τίτλου εξελίσσεται σε θρίλερ. Η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα, όμως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ παραμένουν σε απόσταση… βολής, γεγονός που προμηνύει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη διαδικασία στα playoffs. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός έχει επίσης εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μίνι πρωτάθλημα που θα κρίνει τον τίτλο.



Για τον Ολυμπιακό, ωστόσο, το φετινό πρωτάθλημα κρύβει και ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό κίνητρο. Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να κατακτήσουν τον τίτλο, έχουν μεγάλες πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.



Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πρωταθλητών χωρών που δεν έχουν απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση, αλλά διαθέτουν υψηλή βαθμολογία στην UEFA τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον στεφθεί πρωταθλήτρια, θα έχει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι ομάδων όπως η Ρέιντζερς, η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Φερεντσβάρος.



Από την άλλη πλευρά, και ο ΠΑΟΚ διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για απευθείας πρόκριση στη League Phase, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση της ίδιας λίστας. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και παράλληλα οι ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη σχετική κατάταξη να μην αναδειχθούν πρωταθλήτριες στις χώρες τους.



Για τον Ολυμπιακό, πάντως, τα δεδομένα είναι σαφώς πιο ευνοϊκά. Αν κατακτήσει τη Stoiximan Super League και ταυτόχρονα η ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Champions League έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση μέσω του εγχώριου πρωταθλήματός της, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



Έτσι, πέρα από το κύρος του τίτλου, η μάχη του πρωταθλήματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό, καθώς μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ακόμη απευθείας παρουσία στο Champions League.