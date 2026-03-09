Σοβαρά επεισόδια στη Γαλλία: Μαχαίρωσαν νεαρό ποδοσφαιριστή μετά από αγώνα Κ20

Σοκαριστικά επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά το τέλος της αναμέτρησης Κ20 ανάμεσα στη Ρασίνγκ Τουλόν και τη Αβινιόν, όταν ένας νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με νίκη της Τουλόν, όμως αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε χάος, καθώς ξέσπασε σύρραξη μεταξύ παικτών και ανθρώπων που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Τουλόν κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ο αδερφός ενός παίκτη της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλε από την εξέδρα στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε ποδοσφαιριστή της Αβινιόν, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στη βουβωνική χώρα.

🚨 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗟𝗢𝗡 𝗘𝗧 𝗔𝗩𝗜𝗚𝗡𝗢𝗡 𝗦’𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗜𝗡𝗜 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗧𝗘𝗔𝗨𝗫 ! 🔪😰



Une bagarre a éclaté à l’issue de la rencontre entre les équipes U20 des deux clubs ce samedi.



Un supporter de Toulon, qui serait le frère d’un joueur,… pic.twitter.com/eEBGOO6Rpy — BeFootball (@_BeFootball) March 8, 2026

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Αξιωματούχος της Τουλόν επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως οι άνθρωποι της Αβινιόν επέδειξαν ψυχραιμία και βοήθησαν ώστε να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομία και πυροσβεστική.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Πατρίς Μπουλ δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως ο δράστης φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο ποδοσφαιριστή της Τουλόν. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η ένταση να σχετίζεται με προηγούμενη αντιπαλότητα των δύο ομάδων νωρίτερα μέσα στη σεζόν.