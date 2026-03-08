Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 100-73: Εύκολο μεσημέρι Κυριακής για τους «ερυθρόλευκους» και 19 στα 19 στην GBL

Ο Ολυμπιακός πέτυχε το 19/19 στην Stoixman GBL, αφού κέρδισε άνετα τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ με 100-73 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου έχοντας για MVP τον Άλεκ Πίτερς.

Πλέον οι Πειραιώτες είναι μόνοι στην κορυφή και σίγουρα πρώτοι με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs με ρεκόρ 19-0, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει τέταρτος με ρεκόρ 16-12.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που είχε εκτός Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Μόρις, ήταν ο Πίτερς με 26 πόντους, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ο Χολ με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ο Παπανικολάου με 10 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων προσπάθησαν ο Ντίμσα με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ, ο Μέλβιν με 12 πόντους και ο Ταϊρί με 10 πόντους, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη Γαλλία με την Παρί (10/3, 21:45), ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Περιστέρι (11/3, 18:00) για το FIBA Europe Cup.

Μέχρι το +18 ο Ολυμπιακός, αντέδρασε με σερί ο ΠΑΟΚ

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιτεθεί γρήγορα και προηγήθηκε με 10-5 (στο 4') έχοντας ήδη δύο κλεψίματα.

Ο Πίτερς φτάνοντας τους 5 πόντους με μακρινό σουτ έδωσε για πρώτη φορά στην ομάδα του διψήφιο προβάδισμα (17-7 στο 7'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με 25-11 και τον Χολ πρωταγωνιστή (4π, 5ριμπ, 3ασ).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Γουόρντ μπήκε στο ματς και με τρίποντο και ασίστ διαμόρφωσε το σκορ σε 30-13 (στο 13') με τον Νετζήπογλου να δίνει 4 πόντους και οι γηπεδούχοι έδειχναν να «καθαρίζουν» από νωρίς το ματς.

Οι φιλοξενούμενοι με κύριο δημιουργό τον Ταϊρί βρήκαν κάποια καλάθια και μείωσαν σε 35-20 (στο 15'), ενώ ο ρυθμός στο ματς έπεσε αισθητά με πολλά άστοχα σουτ μαζεμένα.

Ο Τζόουνς φτάνοντας τους 8 πόντους έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες με +18 (41-23 στο 18') και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να κάνει σερί 10-0 και να μειώνει σε 41-33.

Το «καθάρισε» στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός

Το δεύτερο μέρος άρχισε στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να κάνει δύο γρήγορα λάθη, αλλά με τον Χολ πρωταγωνιστή (10π) να αυξάνει το προβάδισμά του στο +13 (49-36 στο 23').

Δύο εύστοχα τρίποντα από Παπανικολάου και Ντόρσεϊ διαμόρφωσαν το σκορ σε 55-40 (στο 25') με τον ΠΑΟΚ πάντως να παραμένει ανταγωνιστικός και να μην τα παρατάει.

Ο Ντίμσα (2/5τριπ.) με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε σε 59-45 (στο 27') και η τρίτη περίοδος έκλεισε με 69-48 και τους Πίτερς (18π) και Χολ (8π,8ριμπ) πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς δεν τα παρατούσαν και εκμεταλλευόμενοι την αμυντική χαλάρωση του Ολυμπιακού σκόραραν εύκολους πόντους και μείωσαν σε 74-56 (στο 32').

Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με σερί 9-0 για το 83-56 στο 33ο λεπτό με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 11 και σε εκείνο το σημείο η αναμέτρηση κρίθηκε οριστικά.

Ο Πίτερς με ένα ακόμα μακρινό σουτ έκανε το 93-63 δύο λεπτά πριν το τέλος και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στη λήξη το 19/19 με 100-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Χολ, Πίτερς, Γουόρντ, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Τζόουνς, Φουρνιέ.

ΠΑΟΚ (Μπούτσικος): Άλεν, Κόνιαρης, Χουγκάζ, Μουρ, Ντίμσα, Μέλβιν, Ταϊρί, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος.

Πηγή : Athletiko.gr