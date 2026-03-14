NBA: Στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του Κάρι ο Γιούρτσεβεν

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έδωσαν την ευκαιρία στον Ομέρ Γιούρτσεβεν να επιστρέψει στο NBA, προσφέροντάς του δεκαήμερο συμβόλαιο. Ο Τούρκος σέντερ θα βρεθεί έτσι στο ίδιο ρόστερ με τον Στεφ Κάρι, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να κερδίσει μια πιο μόνιμη θέση στην ομάδα.



Η ευκαιρία προέκυψε μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιούρτσεβεν στη G-League. Αγωνιζόμενος με τους Rio Grande Valley Vipers, τη θυγατρική ομάδα των Ρόκετς, πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ, τραβώντας αμέσως το ενδιαφέρον ομάδων του NBA.



Ο 26χρονος σέντερ είχε επιστρέψει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη διετία του στον Παναθηναϊκό AKTOR. Με την ομάδα του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε σε 50 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ σε περίπου 17 λεπτά συμμετοχής.



Τη φετινή σεζόν ο ρόλος του ήταν πιο περιορισμένος, με 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε λίγο περισσότερο από 12 λεπτά ανά αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του κοντά στο καλάθι και η ικανότητά του στα ριμπάουντ παραμένουν στοιχεία που μπορούν να του δώσουν ρόλο στο NBA.



Το δεκαήμερο συμβόλαιο αποτελεί ουσιαστικά ένα δοκιμαστικό διάστημα. Αν καταφέρει να δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει στο rotation των Γουόριορς, δεν αποκλείεται να εξασφαλίσει συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν.