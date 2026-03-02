Μαυροβούνιο - Ελλάδα 65-79: Πήρε το αίμα της πίσω η «γαλανόλευκη» με... καυτό Τολιόπουλο

Αντέδρασε μετά την ήττα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης η Εθνική Ελλάδας μέσα στην έδρα του Μαυροβούνιου. Η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 79-65 στη Ποντγκόριτσα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 27 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ, οδηγώντας την «γαλανόλευκη» επίθεση σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Καθοριστικά ήταν στο τέλος δύο τρίποντα από τους Λαρεντζάκη και Παπανικολάου, τα οποία εξασφάλισαν το «διπλό» και ταυτόχρονα την επιστροφή της Ελλάδας στην κορυφή του Β' ομίλου των προκριματικών.

Το ματς

Οι παίκτες της γαλανόλευκης άρχισαν εξαιρετικά το ματς, με τον Τολιόπουλο να πρωταγωνιστεί στο πρώτο διάστημα της αναμέτρησης σημειώνοντας 10 από τους 15 πόντους της εθνικής (8-15, 5').

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και από το τρίποντο του Ράντοντσιτς έριξαν στον πόντο την απόσταση, σε ένα σημείο που η επιθετική λειτουργία της Ελλάδας έμοιαζε να έχει κολλήσει. Εκεί, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε πολύτιμες λύσεις με ένα εντυπωσιακό μπλοκ στην άμυνα και ένα προσωπικό κλέψιμο που ολοκλήρωσε με καλάθι στον αιφνιδιασμό (18-22, 10').

Με οδηγό την καλή της άμυνα η εθνική μας συνέχισε να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, χωρίς όμως να βρίσκει λύσεις στην επίθεση για να ανεβάσει σε ασφαλή επίπεδα την διαφορά (21-28, 13'). Εκεί, βγήκε και πάλι μπροστά ο Τολιόπουλος, ο οποίος με διαδοχικά τρίποντα ανέβασε σε διψήφια επίπεδα την διαφορά, υποχρεώνοντας το Μαυροβούνιο να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ (25-39, 16').

Το τελευταίο δίλεπτο οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 7-0 και έριξαν στο -9 την διαφορά στο φινάλε του πρώτου μέρους. Σκορ ημιχρόνου 35-44.

Η γαλανόλευκη άρχισε άψογα το τρίτο δεκάλεπτο, κρατώντας άποντο το Μαυροβούνιο για τέσσερα λεπτά και «τρέχοντας» ένα σερί 8-0, ανεβάζοντας στο +17 τη διαφορά. Οι παίκτες του Σπανούλη χαλάρωσαν και έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να κατεβάσουν ξανά σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά, με τον Γιοβάνονιτς να πρωταγωνιστεί (45-53, 27'). Το δίποντο του Μήτρου-Λονγκ έδωσε μια ανάσα στην άσχημη εμφάνιση των παικτών του στη τρίτη περίοδο, με την διαφορά να πέφτει στους τέσσερεις πριν από το κρίσιμο τελευταίο διάστημα του αγώνα (52-57, 30').

Με τρίποντο του Τολιόπουλου άρχισε το τελευταίο δεκάλεπτο για την Ελλάδα, πριν ακολουθήσει ένα εντυπωσιακό alley-hoop κάρφωμα του Αντετοκούνμπο από δημιουργία του πρώτου σκόρερ της εθνικής στο παιχνίδι (53-62, 33'). Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού συνέχισε να δίνει λύσεις με μεγάλα σουτ, ανεβάζοντας ξανά σε «ασφαλή» επίπεδα την διαφορά.

Δύο μεγάλα τρίποντα από τους Λαρεντζάκη και Παπανικολάου «κλείδωσαν» την νίκη, σε μια βραδιά που η Εθνική έβγαλε αντίδραση και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79.