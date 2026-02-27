Ελλάδα-Μαυροβούνιο 65-67: «Ξύπνησε» αργά και γνώρισε την ήττα σε ματς... θρίλερ

Άστοχη η Εθνική μας ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από το 65-67 απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα από το Μονακό ώστε να κοουτσάρει την γαλανόλευκη, δεν είχε εύκολο έργο απέναντι σε ένα πολύ μαχητικό Μαυροβούνιο που δεν είχε τίποτα να χάσει και προηγούνταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς, την ώρα που η Ελλάδα είχε κάκιστα ποσοστά στην επίθεσή της με τον Τολιόπουλοο να χάνει την ευκαιρία να σκοράρει για να στείλει το ματς στην παράταση.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική μας ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τον Κώστα Παπανικολάου να ακολουθεί, ενώ μετά από σχεδόν δύο χρόνια ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στις υπηρεσίες της Εθνικής ομάδας.

Η Sunel Arena έγινε γαλανόλευκη με πάνω από 5.000 κόσμο, οικογένειες, παιδιά και ανθρώπους που αγαπούν το μπάσκετ να στηρίζουν με τη φωνή τους τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του.

Πλέον οι επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι τον Ιούλιο (2 & 5/7 με αντίπαλο τη Ρουμανία εκτός έδρας και την Πορτογαλία εντός έδρας αντίστοιχα).

To ματς μάλιστα προσέλκυσε και πλήθος αθλητών, όπως οι Σορτς, Ερνανγκόμεθ και Γκραντ του Παναθηναϊκού αλλά και Μπάρτλεϊ και Γκρέι της ΑΕΚ που εκμεταλλεύθηκαν τη διακοπή και είδαν Εθνική, ενώ στο γήπεδο βρέθηκε και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντομπάσκετ.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον ρυθμό στο ξεκίνημα να είναι κακός και τα πρώτα περίπου τρία λεπτά αναγνωριστικά. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με δύο σερί καρφώματα έδωσε παλμό σε εξέδρα και παρκέ με τον Σπανούλη να δίνει έμφαση στην άμυνα ρίχνοντας στο παρκέ και τον Μήτρου-Λονγκ αλλά το φτωχό 2/10 τρίποντα να μην επιτρέπει στη γαλανόλευκη να ξεφύγει.

Η άμυνα του Μαυροβουνίου έσφιξε αιφνιδιάζοντας σε μεγάλο βαθμό την Εθνική που έδωσε πολλές ευκαιρίες στον αιφνιδιασμό και τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να περάσουν τη μπάλα μες στη ρακέτα. Όταν η άμυνα έσφιξε η Εθνική λειτουργούσε με καθαρό μυαλό στην άλλη πλευρά με αιχμή του δόρατος στην επίθεση τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Χατζιμπέγκοβιτς νίκησε το χρονόμετρο στη λήξη του πρώτου μέρους με τη διαφορά στους δύο πόντους.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μισού το Μαυροβούνιο πήγε την υπέρ του διαφορά στο +7 δημιουργώντας ρήγματα στην γαλανόλευκη άμυνα με μεγαλύτερη απειλή τον Νίκολιτς. Με την άμυνα βασική της αρχή, η Εθνική έβγαλε κλεψίματα μαζί και καλάθια στον αιφνιδιασμό με τους Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο, με το Μαυροβούνιο ωστόσο να βρίσκει πάντα τρόπους να κρατά το προβάδισμά του.

Mε τη διαφορά να μην είναι απαγορευτική, η Εθνική τη ροκάνισε, ισοφάρισε (57-57 στο 33') όμως το Μαυροβούνιο κρατούσε τη μπάλα στα χέρια του φορτώνοντας την γαλανόλευκη με φάουλ και μπαίνοντας πιο σκληρά στην διεκδίκηση των ριμπάουντ. Η αστοχία της Ελλάδας έκανε ξανά την εμφάνισή της με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται με ένα υπέρ τους +4 πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Παπανικολάου για τρεις έφερε την Ελλάδα στον πόντο (60-61), με τον Λαρεντζάκη να ισοφαρίζει (61-61). Μετά από ώρα η Ελλάδα πέρασε μπροστά με τον Καλαϊτζάκη (65-63) για να ανακτήσει το προβάδισμα το Μαυροβούνιο. Η Εθνική παρέμεινε ζωντανή με 8.3'' στο ρολόι με τον Τολιοπουλο να αστοχεί στο τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραϊτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Κ, Μήτογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου.