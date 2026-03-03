«Γαλανόλευκη» κυριαρχία και ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική Γυναικών στα προκριματικά του Μουντιάλ

Δίχως να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Εθνική Γυναικών επικράτησε της Γεωργίας με 3-0 στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Να υπενθυμίσουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο της League C.

Το σκορ άνοιξε το 20ο λεπτό με την Ελένη Μάρκου να παίρνει την κεφαλιά από εκτέλεση κόνρερ της Κοσκερίδου και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Το παιχνίδι από εκεί και έπειτα ήταν μια απόλυτη κυριαρχία για τη «γαλανόλευκη» που έχασε πολλές ευκαιρίες να κλειδώσει το τελικό αποτέλεσμα. Στο 80ο λεπτό, η Καλλίστη Μπρούκσαϊρ, βγήκε μπροστά στην τερματοφύλακα της Γεωργίας και αφού την πέρασε με μια προσποίηση, διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Σπέρτου.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από την Τζούρτζεβιτς η οποία με σουτ εκτός περιοχής πέτυχε το πρώτο γκολ της με την Εθνική Γυναικών, προσυπογράφοντας και το αποτέλεσμα αναφοράς.

Ελλάδα - Γεωργία 3-0

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου (76' Νταρζάνου), Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Μωραϊτου (69΄ Δρακογιαννάκη), Χαλατσογιάννη (69' Σάιχ), Πούλιου (46' Γιαννακά), Παπαθεοδώρου (46' Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ, Σαρρή.

Γεωργία (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Καταγκισβίλι, Τσκαρτισβίλι, Ντανέλια, Καπουρτζάνια, Μπέμπια, Μετονίτζε (76' Παϊκασβίλι), Τατουασβίλι, Αμπάλια (73' Ματβέεβα), Μπουρικίτζε, Καλαντάτζε.

