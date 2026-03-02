Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Η ώρα και το κανάλι του Μαυροβούνιο-Ελλάδα

Το διάλειμμα των συλλογικών υποχρεώσεων συνεχίζεται και η επίσημη αγαπημένη συνεχίζει να έχει τα... βλέμματα πάνω της. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε χωρίς συγκέντρωση στο παρκέ της SUNEL Arena απέναντι στο Μαυροβούνιο και γνώρισε την ήττα με σκορ 65-67.



H Εθνική μας βρίσκεται στην Ποντγκόριτσα για να αντιμετωπίσει ξανά το Μαυροβούνιο στην εκτός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η αναμέτρηση αυτή είναι σημαντική ενόψει της συνέχειας των ομίλων και με πιθανή νίκη η Ελλάδα «προβάρει» την πρώτη θέση.