Η «τέχνη» δεν ξεχνιέται: Ο Βασίλης Σπανούλης θυμήθηκε τον... Kill Bill (video)

Το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλά υπάρχουν πράγματα που μένουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Ένα από αυτά είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δείχνει πως το… έχει ακόμη – και όπως όλα δείχνουν, δεν το έχασε ποτέ.

Η Μονακό βρέθηκε στη Βιτόρια για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague και το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12), λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, πραγματοποίησε την καθιερωμένη πρωινή προπόνηση.

Εκεί, πέρα από τους παίκτες, πήρε μπάλα και ο Βασίλης Σπανούλης. Ο… Kill Bill, όπως φάνηκε και από το βίντεο που ανάρτησε η Μονακό στα social media, «εκτελούσε» από κάθε σημείο του παρκέ, αποδεικνύοντας πως το μπασκετικό του ταλέντο παραμένει αναλλοίωτο.