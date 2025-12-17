Η «τέχνη» δεν ξεχνιέται: Ο Βασίλης Σπανούλης θυμήθηκε τον... Kill Bill (video)
Ο προπονητής της Εθνικής μας και της Μονακό έδειξε πως... δεν ξεχνά τον παίκτη Σπανούλη ακόμα και αν τα χρόνια περνάνε.
Το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλά υπάρχουν πράγματα που μένουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Ένα από αυτά είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος δείχνει πως το… έχει ακόμη – και όπως όλα δείχνουν, δεν το έχασε ποτέ.
Η Μονακό βρέθηκε στη Βιτόρια για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague και το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12), λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, πραγματοποίησε την καθιερωμένη πρωινή προπόνηση.
Εκεί, πέρα από τους παίκτες, πήρε μπάλα και ο Βασίλης Σπανούλης. Ο… Kill Bill, όπως φάνηκε και από το βίντεο που ανάρτησε η Μονακό στα social media, «εκτελούσε» από κάθε σημείο του παρκέ, αποδεικνύοντας πως το μπασκετικό του ταλέντο παραμένει αναλλοίωτο.