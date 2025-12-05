Έγραψε ξανά ιστορία ο Σπανούλης: Έσπασε ως παίκτης και προπονητής το ρεκόρ πόντων της EuroLeague

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε (125-104) της Παρί για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με το σκορ να θυμίζει NBA. Η ομάδα του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής μας φιλοδώρησε τους Παριζιάνους βάζοντας 125 πόντους στο Πριγκιπάτο.

Έτσι η Μονακό έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων πόντων που πέτυχε ποτέ μια ομάδα στην ιστορία της EuroLeague σε ένα παιχνίδι, δίχως τον έξτρα χρόνο της παράτασης. Με αυτή την εμφάνιση ξεπέρασαν την Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό, που κατείχαν το ρεκόρ με 123 πόντους. Ο κοινός παρονομαστής που υπήρχε σε Παναθηναϊκό τότε και Μονακό τώρα είναι φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε την Ρόαν στις 21 Νοεμβρίου του 2007, όταν και σκόραρε 123 πόντους. Το «τριφύλλι» με προπονητή τότε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είχε επικρατήσει με διαφορά 40 πόντων. Ο Αντρίγια Ζίζιτς είχε χριστεί πρώτος σκόρερ για τους πράσινους βάζοντας 26 πόντους, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ήταν βασικό μέλος της ομάδας, και μάλιστα σκόραρε 17 πόντους με 4/4 τρίποντα, ενώ μοίρασε και επτά τελικές πάσες στους συμπαίκτες του. Επομένως, ο Σπανούλης διατηρούσε ένα ρεκόρ μαζί με την Μακάμπι ως παίκτης, το οποίο ήρθε να σπάσει ο ίδιος, ως προπονητής!