Λέουβεν: Ποιος είναι ο λόγος που καταργεί τα λευκά σορτς της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Η Λέουβεν προχωράει σε μία αλλαγή πολλών ετών, ώστε οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας να νιώθουν πιο άνετα.

Συγκεκριμένα, η γυναικεία ομάδα του Βελγίου αποφάσισε έπειτα από αίτημα των παικτριών να καταργήσει τα λευκά σορτς ώστε οι αθλήτριες να μην λερώνονται. Το αίτημα των περσινών πρωταθλητών έγινε δεκτό από το σύλλογο που θέτει σε πρώτο πλάνο την δημιουργία καλύτερου και πιο φιλικού προς τις γυναίκες προπονητικό και αγωνιστικό εξοπλισμό.

Μάλιστα, η Λέουβεν έχει ξεκινήσει ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με ο Πανεπιστήμιο KU Leuven σχετικά με την περίοδο και πως αυτή επηρεάζει τις επαγγελματίες αθλήτριες.

Η αλλαγή στην εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί από την νέα σεζόν, προσαρμοσμένη στα δεδομένα του γυναικείου ποδοσφαίρου και παράλληλα στέλνουν σαφές μήνυμα. «Να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην ευημερία των αθλητριών με βάση τις δικές τους εμπειρίες» καθώς εξήγησε ότι «τα προπονητικά πλάνα και τα προγράμματα αποκατάστασης ιστορικά βασίζονταν κυρίως σε δεδομένα από άνδρες».

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Από την επόμενη σεζόν, η OH Leuven Women δεν θα επιλέγει πλέον το λευκό, αλλά το σκούρο σορτς. Η απόφαση έρχεται μετά από αίτημα των παικτών, οι οποίοι αισθάνονται πιο άνετα και σίγουροι με σκούρο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της περιόδου τους.

Ο σύλλογος συγκεντρώνει επίσης πόρους για ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λέουβεν, το οποίο μελετά πώς ο εμμηνορροϊκός κύκλος επηρεάζει την αποκατάσταση, τον κίνδυνο τραυματισμού και την απόδοση των γυναικών ποδοσφαιριστριών».

Αντίστοιχες ενέργειες

Κινήσεις σαν αυτή της Λέουβεν η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε για πρώτη φορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η εθνική γυναικών της Αγγλίας, μετά από αίτημα των παικτριών, αντικατέστησε τα λευκά σορτς με μπλε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ και η Μάντσεστερ Σίτι κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με σκοπό οι αθλήτριες της να νιώθουν πιο άνετα ώστε να αποδίδουν στο 100%.